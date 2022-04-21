3月工廈買賣228宗　連跌兩月　創近17個月新低

第五波疫情拖累3月及首季工廈交投脫腳，據利嘉閣（工商舖）地產資料所得，今年3月份全港共錄得228宗工廈物業買賣登記（數字主要反映兩至四星期前工廈市場實際市況﹚，較2月的291宗，按月再跌22%，連跌兩月，兼創近十七個月新低。

而月內登記總值錄得22.91億元，按月減少5%，創近十六個月最少。

1億以上大額工廈登記逆市上升

按物業價格組別作分析，在7個價格組別的工廈買賣登記中，3月份錄得「四跌三升」；當中以銀碼5,000萬至1億元以內的高價組別登記量，大挫100%最顯著，由2月的4宗，減至3月的「零成交」。

另外，銀碼介乎1,000萬至2,000萬元以內的組別登記按月也大減33%，錄26宗登記。反之，1億元或以上的大額工廈登記逆市上升，上月共錄4宗，按月多3宗。

另一方面，上月貴重工廈登記個案當中，以土瓜灣義達工業大廈一籃子單位、車位及落貨位的3.5億元登記最矚目，其次是旺角中華漆廠大廈1樓至9樓連天台的2.88億元登記。

葵涌工業項目iCITY。

就該行定期觀察的十個主要工業區作分析，共錄得六區下跌、三區上升、一區持平的情況；當中以黃竹坑/香港仔/鴨脷洲區的跌幅最大，3月份買賣登記只有2宗，較2月的8宗急挫75%；而新蒲崗/黃大仙區亦錄得50%的跌幅，月內只有8宗登記。

受惠拆售 葵涌區工廈買賣最旺

至於葵涌區上月錄104宗登記，保持買賣登記最旺觀察區之位，主要受惠區內生興工業大廈8樓迷你倉拆售及同區iCITY銷售登記所帶動，惟按月計仍是跌27%。

利嘉閣（工商舖）地產-工商部高級營業董事朱亮恒指，受疫情嚴峻影響，3月份工廈買賣登記錄得較顯著跌幅，並拖累首季只錄得842宗登記，較去年第四季的860宗跌2.1%，創下近五個季度新低。

然而，在第五波疫情肆虐下，在工商舖三大範疇中，工廈算是防守力最強的類別。朱亮恒相信，疫情在3月初達高峰後已逐漸減退，相信最低迷時期亦已過去，有見4月上半月即市買賣已重拾升軌，故料4月份登記量作最終整固後，5、6月份可迎來較顯著的升幅，料整季買賣登記量可望重上逾900宗，甚至挑戰一千宗的水平。