新盤周末錄44宗成交　PRINCE CENTRAL佔8伙　瓏珀山第2期連沽3伙

綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網顯示，過去周末（28、29）兩日新盤市場錄得約44宗成交，較對上一個周末的成交宗數相若。

當中，以過去周六作首輪銷售的新地（ 0016）何文田PRINCE CENTRAL沽出8伙佔較多，包括7伙一房及 一伙三房單位，平均成交呎價約2.9萬元。

同系的沙田瓏珀山第2期，周末亦連沽3伙，成交價介乎約1,758.8萬至2409.4萬元，套現共約5,984.2萬元。成交價最貴為King Tower 1的21樓A室，實用面積1211平方呎，三房套連書房間隔，成交價2,409.4萬元，呎價約19,896元。

瓏珀山第2期，周末連沽3伙。

133 PORTOFINO三房賣2180萬

其他貨尾亦錄成交，信置（0083）旗下西貢133 PORTOFINO新錄一宗成交，為2座2樓A單位，實用面積1,076平方呎，屬三房間隔，成交價2,180萬元，呎價20,260元。項目本月售出兩伙，總計累售28伙，套現逾10億元，現僅餘3伙分層單位、兩幢洋房待售。

萬科香港周末亦沽兩伙。其中，屯門掃管笏上源錄得一宗天台特色戶連車位成交，實用面積851平方呎，屬三房間隔，連702平方呎天台，成交價1,838萬元，呎價21,598元。同系長沙灣The Campton錄得一宗兩房成交。為31樓D室，實用面積465平方呎，成交價992.3萬元，呎價21,340元。