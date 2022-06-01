呎價1.4萬住北角半山　寶馬臺「移民盤」平市價一成沽

北角老牌屋苑寶馬臺錄得一宗低價成交，世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，寶馬臺低層L座單位，實用面積約760平方呎，屬三房套房間隔，外望南面開揚山景，連車位以約1,068萬元易手，呎價14,053元，低市價約一成。

據了解，單位業主因為移民急讓，遂以低價吸客，今年3月份原以1,200萬元放售，終減132萬或11%沽出。由於單位早在1996年以約386萬元購入，一直自用，持貨二十六年，帳面獲利682萬元，期內大幅升值近1.8倍。據悉，新買家為外區投資客。

KOL雪姨去年購同屋苑頂層 呎價2.1萬

參考屋苑今年初曾錄得一宗頂層特色戶成交，實用面積1,399平方呎，連平台及車位，以3,038萬元易手，呎價21,716元；而有「富貴KOL」之稱的YouTuber雪姨，去年年中以2,960萬元購入屋苑另一伙頂層特色戶，呎價約21,158元。雖然是次成交並非特色戶，但呎價大幅低約34%。

位於卑利瑪臺1號的寶馬臺，樓齡逾48年，屬區內老牌屋苑，提供53伙。

另邊廂，同區城市花園錄低市價成交，嚴智贇表示，城市花園14座低層C室，實用面積約598平方呎，三房間隔，望開揚街景，以約938萬元易手，實用面積呎價15,686元，屬低市價約一成。據悉，新買家為外區外首置客。

而原業主於2017年2月以約791萬元購入上址，持貨五年多，現帳面獲利147萬元，升值19%。