美聯：上半年山頂南區豪宅交投僅錄51宗　創兩年半新低

上半年本港受疫情打擊，樓市交投受壓，豪宅市場亦受衝擊。美聯物業首席區域營業董事方富義指出，今年上半年山頂南區共錄得51宗買賣成交，較去年下半年105宗及去年上半年106宗均減少逾5成，並且是自2019年下半年後新低。

期內成交金額72億 按年跌65%

若按成交金額計，2022年上半年山頂南區成交金額錄得約72.32億元，較去年下半年約184.36億元跌約60.8%，亦較去年上半年同期約211.45億元更大減約65.8%。成交金額跌幅相對顯著，主要是區內豪宅新盤推售步伐放緩，超級豪宅買家入市態度審慎所致。

至於按一二手劃分，2022年上半年山頂南區僅錄得約5宗一手物業成交，較去年下半年約19宗及去年上半年約16宗下跌約73.7%及68.8%。二手則錄得約46宗成交，分別較去年下半年約86宗及去年上半年約90宗下跌約46.5%及約48.9%。此外，上半年山頂南區逾億元成交錄得約19宗，較去年下半年約42宗錄得約54.8%的跌幅，亦較去年上半年約31宗少約38.7%。

方富義料洋房豪宅樓價升15%

不過他預計，本地疫情穩定，內地入境檢疫期縮短，加上特區新政府上場，預期下半年樓市表現有望向好。而年初南灣道地皮以創官地呎價歷史新高紀錄售出，相信隨大市回升，超級豪宅的洋房將更受捧，洋房樓價有望上升約15%。