屯門NOVO LAND開價　新地補地價逾70億　樓面地價逾2930元

新地（0016）旗下屯門NOVO LAND 將於今日開價。項目位處欣寶路8號，地段屬屯門兆康第54區，地盤面積約46.1萬平方呎，地皮原屬農地用途，由新地在2017年5月為項目進行換地補地價，涉及金額逾65.3億元，以最多可建住宅樓面約230.65萬平方呎計，每呎樓面地價逾2,800元。

合共補地價逾70億

不過，由於地盤內仍有零星土地由其他小業主持有，故新地及後再增購3個地段、涉2萬餘平方呎，新增樓面約10.355萬平方呎，於2020年再補地價5.5億元，新增樓面每呎補價達5,311元。合併發展後，地盤面積增至約48.2萬平方呎，最多可建住宅樓面涉逾241萬平方呎，即整個項目每呎樓面地價逾2,930元。

NOVO LAND全盤設有14幢分層住宅，合共分六期推售。其中，即將開售的第1A期，提供824伙，涵蓋開放式至四房間隔。開放式及一房單位佔約32%，兩房單位佔約51%，三房單位佔約16%，四房單位佔約1%。項目預計關鍵日期為2023年6月29日，樓花期約十一個月。

至於第1B期、2A期、2B期、3A期及3B期，分別提供800伙、929伙、729伙、534伙及769伙。項目距離西鐵兆康站約3分鐘車程。