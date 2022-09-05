MIAMI QUAY I 日內加推65伙　中秋節假期開售　料包括天際特色戶

由會德豐地產、恒地（0012）、新世界發展（0017）及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I 今（5日）公布最新銷售部署，擬於日內加推不少於65伙，料首輪最快於中秋節長假期推售，短期公布銷售安排，當中包括唯一一伙實用面積約1,335平方呎的天際四房雙套特色單位。

發展商透露，銷售當日設有兩個時段，A組買家須購入一伙指定兩房連儲物房、或一伙三房、或兩伙或以上單位。

會德豐地產總經理（市務）陳惠慈今日表示，過去周末兩天示範單位錄得1.2萬參觀人次，網上瀏覽人次為3.4萬。 另會德豐地產總經理（業務拓展）楊偉銘又指，首張銷售安排將增加三房套房海景戶，實用面積716平方呎。

中原地產九龍董事劉瑛琳（左二）、會德豐地產總經理（市務）陳惠慈（左三）、會德豐地產總經理（業務拓展）楊偉銘（右三）、中原住宅部總裁陳永傑（右二）

為配合項目銷售，中原地產開設「MIAMI QUAY I」專門店， 中原地產九龍董事劉瑛琳表示，自港鐵屯馬線於2021年6月底全線通車後，區內一手住宅物業的樓價亦節節上升。根據中原數據資料顯示，啟德新區片區今年7月一手成交的平均實用呎價為30,851元，與去年7月錄得的26,043元相比，樓價短短一年間上升18.5%。