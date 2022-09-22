美國加息｜經絡：料港銀將加P約0.25厘　邁向利率正常化

美聯儲議息會議結束，宣布加息0.75厘，聯邦基金利率由2.25厘至2.5厘，提升至介乎3厘至3.25厘，是次已是年內連續五次加息，共已加3厘。儲局將年內利率中位數預測由3.4厘上調至4.4厘，2023年及2024年分別為4.6厘及3.9厘。另儲局將持續縮減資產負債表。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預料，年內美國加息仍會持續以應對持續高企的通脹，年底前聯邦基金利率大機會升穿4厘以上水平。

昨日香港一個月銀行同業拆息（HIBOR）升至2.59厘，連升九個工作天，創自2019年12月31日後（2.67厘）即逾32個半月新高。另外，三個月銀行同業拆息（HIBOR）更升至3.16厘，同時已連升35個工作天，創自2008年11月4日（3.79厘）後新高。銀行結餘則跌至約1,249億元。

曹德明預計港銀將於四年內首次加息（P），加幅約0.25厘。

曹德明認為，現時一個月HIBOR處於2.5厘以上，在聯繫匯率制度下，港美息口差距進一步擴寬，在資金成本壓力下，香港銀行加息已難避免，預計港銀將於四年內首次加息（P），加幅約0.25厘。

曹德明續稱，加息雖然會增加供樓負擔及或帶來心理影響，市場需時適應，但加息周期屬正常的調整。長遠而言，整體經濟環境、樓價走勢及失業率對樓按市場的影響相對較大。不過，由於加息周期開始，在未來供樓負擔將逐漸增加，故供樓人士須有長遠穩健的財務安排及準備。有意置業人士則避免借到盡，預留空間，衡量自身負擔能力才入市。