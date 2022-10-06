美聯：9月樓花、現樓貨尾量突破1.6萬伙　按月升6.8%

部分一手新盤銷情未如理想，導致貨尾量有上升趨勢。美聯物業房地產數據及研究中心資料顯示，9月累積貨尾量（包括樓花及現樓）錄約16,504個單位，較8月約15,457伙回升約6.8%。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，8月新盤市場過度集中銀碼較細的新界樓盤後，9月份九龍區新盤接力，因推出的項目有不少中價物業，銷售步伐相對新界上車盤慢熱，因此貨尾量掉頭回升。

九龍區貨尾量增長最多

若以港島、九龍、新界區3區貨尾劃分，九龍區（包括將軍澳及西貢）貨尾量抑或按月增長均是3區之中最大，9月該區貨尾量錄8,570伙，按月增加約8.6%。箇中原因是9月九龍區有項目登場，當中不少為中價物業，銷售步伐相對慢熱，導致貨尾增加最多。

新界區方面，9月貨尾錄5,841伙，按月亦升約6.9%；主要是因為早前新界區吸納了不少購買力，即使9月該區一手表現依然不俗，但銷情相對略為放慢，因此該區貨尾亦見增加，惟幅度低於九龍區。

反觀，港島區（包括愉景灣）方面，由於區內未有全新盤登場，一手僅吸納貨尾單位，因此9月份貨尾單位按月微減約0.3%，錄2,093個。