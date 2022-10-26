PARK YOHO Bologna明價單賣60伙　累收2577票　超額逾41倍

新地（0016）就元朗錦田北PARK YOHO Bologna 將於明日（27日）進行首輪銷售，合共賣66伙，包括60伙以價單形式發售，6伙招標出售。首輪銷售今日截票，截收約2,577票，當中包括38票為代理入票，以首輪價單開售60伙計，超額認購逾41倍。

據銷售安排顯示，明日將分兩組時段揀樓，優先揀樓的A組買家，須購買一個複式單位、或一個三房單位、或兩伙指定單位。而B組買家則可購不多於兩伙指定單位。

價單形式發售的60伙，包括開放式佔4伙、一房戶29伙、兩房戶14伙、三房戶13伙，最平為8A座2樓D室，實用面積279平方呎，屬開放式戶型，折實售價390.89萬元，折實呎價14,010元。同日推出招標的6伙，全屬特色單位，包括4伙低層連平台戶及兩伙複式戶，實用面積1,155平方呎。

PARK YOHO位於元朗錦田北，涉及31座，提供逾3,000多伙。最新一期PARK YOHO Bologna已屆現樓，僅提供164伙，分第8A及8B兩翼，屬七期項目當中伙數最少、密度最低。

PARK YOHO Bologna單位實用面積由257至1,155平方呎，包括連平台花園及連天台特色戶，以及全新戶型、即一房複式連套房及兩房複式連套房。若單計標準單位，面積則由270至674平方呎，包括開放式、一房、兩房及三房間隔。