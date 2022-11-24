美聯夥虛擬銀行Fusion Bank推「先租後付」計劃

樓市交投疲弱，美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明（24日）指，今年租金表現明顯「跑贏」樓價，10月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約34.4元，按月下跌約0.2%，綜觀今年首十個月租金僅錄約1.66%的跌幅，表現平穩。

他指，近數月樓市氣氛趨審慎，有部份買家觀望後市，轉買為租，租務比率持續上升，加上不少新盤入伙，相信短期租務情況仍然活躍，料今年全年租金將維持「跑贏」樓價的局面。

美聯今日又宣布夥拍本地虛擬銀行Fusion Bank（富融銀行），即日起推出具「先租後付」概念的「循環易借」貸款計劃，實際年利率可低至1.63%。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明、Fusion Bank董事總經理、副行政總裁、首席財務官岑志豪。

該計劃下，租客為「先租後付」，一次過預先繳付一年租金加按金，首三月0元支出，即由提款三個月後才開始每月還款，還款期最多攤分至60個月，減低在新居入伙時需同時支付按金、租金以及其他入伙雜項的資金壓力。

由於可以一次過全額預繳一年租金加按金，租客可能因而獲得更多的議價條件，爭取租金折扣，即使需支付貸款利息，最終可節省的費用有機會相等於一個月租金。而業主亦可免除租客首年欠租風險，省卻每月催繳收租的麻煩，同時可將一筆過收取的租金用於不同理財方式。