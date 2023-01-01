馬國明湯洛雯訂婚　擁市值2000萬太古城複式　女方擲半億購別墅

藝人馬國明與湯洛雯於2023年第一天在社交媒體上公布婚訊，二人入行多年，分別各持有市值逾千萬元的「磚頭」物業，其中，女方三年前與家人豪斥近半億購入馬鞍山洋房自住。



馬國明升市前1960萬購太古城頂層

「視帝」馬國明過去一直與家人同住鰂魚涌太古城一個900多平方呎的單位，直至2016年8月，他以個人名義斥約1,960萬元購入太古城金楓閣頂層複式戶，實用面樍1,046平方呎，三房套房間隔，成交價創下當時屋苑新高記錄，呎價約1.87萬元，據知，其物業仍持有至今。參考個別銀行就單位的最新估價介乎1,951萬至2,145萬元。

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湯洛雯家人熱衷投資「磚頭」

至於2012年參選港姐後入行的湯洛雯「靚湯」，於2019年底以約4,581萬元購入馬鞍山雲海別墅，屬Lily Avenue單號屋，實用面積約2,161平方呎，連花園及車位，成交呎價2.12萬元。雲海別墅由新地（0016）發展，只有67伙，包括41座洋房及26座別墅，面積由2,100平方呎起，戶戶有車位。

湯洛雯入市後曾接受傳媒訪問指，她一直與家人同住，「希望家人可以住得好啲。」又指購入的雲海別墅是與家人「夾份買、一齊供」。而其父湯鎮宗過去活躍於物業投資，持有多項物業，包括紅磡昇御門、何文田嘉多利豪園等豪宅單位，而2018年又購入南丫島全幢村屋，作價約1,080萬元。