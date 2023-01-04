去年工商舖價、量齊跌36%　料今年交投反彈三成至5800宗

工商舖物業市場淡靜，鋑聯控股行政總裁（工商舖）盧展豪今（4日）表示，受第五波疫情、俄烏戰爭和美國加息等利淡因素影響，去年工商舖成交量大幅下挫，連同逾億元公司轉讓成交在內，2022年工商舖成交量及金額分別4,490宗及837.2億元，兩數字按年大跌約35.9%。

料寫字樓、商舖交投升幅較顯著

不過，2022年低基數效應，加上本港近月持續放寬防疫措施，中港逐步解除出入境限制，盧展豪相信，香港復常在望，投資氣氛將恢復穩定，2023年工商舖成交量有望見底回升，料今年全年重上5,800宗水平，按年增加約三成，當中寫字樓和商舖升幅估計會較顯著。

去年商廈交投量、金額同挫逾四成 最慘淡

回顧去年各個範疇，寫字樓表現最為慘淡。美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥指出，去年全年商廈成交量錄797宗，按年下跌約41.2%，而成交金額同樣按年跌約43.5%，僅錄218.8億元。指標甲廈及乙廈售價按年分別挫4.1%及4.0%，當中，中環甲廈售價更繼續按年跌8.9%。

翁鴻祥又指，本港甲級商廈供應將進入高峰期，2023年將有近400萬平方呎商廈樓面落成，預計長遠供應量於2024年至2025年才會逐步回落。

料今年舖位租金或回升15%

至於去年全年舖位買賣共錄1,182宗，成交金額則錄233.4億港元，按年分別下跌34.9%及40.8%。美聯旺舖董事梁國文指，政府取消多項防疫措施，並計劃逐步恢復與外地的來往，預計來港的旅客將會進一步增加，飲食業和沉寂數年的零售業有望恢復並帶動核心區的空置率回落。

該行預計，今年工商舖三個範疇表現全面回升，交投量按年上升25%至40%，其中舖位售價及租金升幅料最顯著，估計錄5%至15%升幅；至於甲級及乙級商廈的售價及租金，料均錄得5%升幅；工廈物業售價及租金則料升5%至10%。