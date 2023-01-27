陳永傑：料樓價成功尋底　首季有望反彈3%至5%

上月樓價單月再錄2%的跌幅，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，去年12月份相信是樓市最差的月份，內地疫情反覆，各項負面情緒充斥，然而踏入2023年，多項利好消息湧現，如香港解除防疫措施，落實與內地通關，股市金市皆錄不俗升幅，樓市通常緊隨其後。

他續指，農曆新年一、二手成交明顯較去年暢旺，雖然通關未直接帶動物業成交量，現時九成買家仍然為香港本地剛需客，大部份因怕通關後樓價被搶高而加快入市。他相信，二手成交彈升將給予發展商信心，加快推盤，量升價升，他認為，小陽春已出現，料樓價成功尋底，於首季有望反彈3%至5%。

中原陳永傑指，現時九成買家仍然為香港本地剛需客。（張浩維攝）

若經濟復甦步伐不停，加上美國於年內或將停止加息，種種利好因素將有助樓價於今年內補回失地，陳永傑預料2023年全年私人住宅樓價有望上升15%。

租金方面，12月差估署租金指數不跌反升，按月微升0.3%，全年計租金指數累錄3.7%跌幅。陳永傑指，租賃市場反映住屋的剛性需求，於疫情影響下樓價下跌，不少市民選擇「轉買為租」，以觀察樓價走向。現時香港已幾近全面開關，相信將吸引留學生及海外僱員重返香港，對租賃市場及租金亦具一定支持。

世邦魏理仕郭偉恩認為，今年住宅市場正處於轉捩點，投資氣氛趨向正面。

郭偉恩：貨尾量1.6萬多伙 估樓市僅平穩發展

世邦魏理仕香港估值及諮詢部資深董事郭偉恩表示，踏入2023年，住宅市場正處於轉捩點，投資氣氛趨向正面，買家信心逐漸回復。然而未來一手住宅供應量預計接近3萬伙，加上貨尾積聚1.6萬多伙，屬高水平，他預計樓市只會平穩發展。

郭偉恩認為，投資者及買家現時主要考慮經濟基本面及息口，決定入市。隨著息口逐步穩定，HIBOR最新回落至3%，恒指亦回升至約2.2萬點水平，以及受惠於通關等利好因素，預料1月份私人住宅售價指數可望止跌，甚至微升。