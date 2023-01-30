愛我別走開售　黃子華去年淡市賣何文田豪宅　勁賺五球

黃子華 X 林海峰破天荒合作舞台劇「愛我別走」今日公售，除此以外，黃子華主演的電影《毒舌大狀》目前正在上映，上映首八日票房已衝破5000萬大關。黃子華除影視作品大受歡迎，其投資物業亦有一手。



去年10月份，樓市正處於下行，當時有指黃子華以約1,150萬元沽出何文田老牌豪宅恆信園單位，為3期中層B室，實用面積766平方呎，成交呎價15,013元。據知，該單位早在2009年由黃子華與另一名黃姓人士購入，當時作價633.8萬元。其後約2019年曾作內部轉讓，單位改由黃子華一人持有，以此計算，黃子華賣樓帳面賺約516 萬元。

據當時區內代理透露，黃子華於何文田區持有不少物業，過去多年「有入有出」，又指雖然樓市出現不少劈價減價個案，但黃子華單位成交價屬市價，直言「跌市情況下都算係靚價。」

兩年前曾稱要賣樓籌集開戲資金

黃子華於兩年前拍攝自導自演的賀歲電影《乜代宗師》時，曾透露由於自己沒收任何片酬，需要自行賣樓籌集開戲資金，希望「拍畀香港人睇」。

至去年，黃子華另一電影「飯氣攻心」雖然由賀歲檔期推遲至中秋節才上映，亦大收7700萬票房，連同《毒舌大狀》，黃子華短短半年內總票房過億，刷新其個人紀錄。

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