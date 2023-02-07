施永青：簡約公屋理念沒有錯　惟定位不當

簡約公屋的出現，由造價、選址均引起市場熱議。中原集團創辦人施永青近日以「簡約公屋該如何定位？」撰文，指簡約公屋的理念沒有錯，問題是其定位不當。他認為，簡約公屋只能住五年，其建築費只能在10萬至15萬元左右，建築時間亦只應以月計。



施永青：成本86萬住五年並不划算

施永青指，簡約公屋的目的是以一種權宜的折衷方式，以紓緩公屋輪候時間太長，以及劏房問題長期無法解決的窘境。具體做法是找一些未有發展規劃的土地，以組裝合成方式，於五年內建成3萬個單位，供輪候傳統公屋逾三年以上的人申請。惟計劃細節出台後，造價一點也不便宜，連基建成本每個要86萬元，比傳統公屋的造價還要貴，只能住五年實在不划算。

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施永青認為，政府近年財政緊絀，原有的財政儲備在疫情期間已花費過半，市民希望政府量入為出，實不為過，又認為政府不應一句要發揮獅子山精神，就要求市民同舟共濟，不管花多少錢都得支持政府的簡約公屋方案。

建屋時間以年計 「如何談得上快？」

施永青重申，簡約公屋的理念沒有錯，問題是政府的簡約公屋定位不當，「在現時香港這種社會環境下搞簡約公屋，目的不在於推廣某種建築風格，而是要透過『簡約』達到兩項具體目標，一是要達到節約建築成本、二是要加快完成工程的時間。」

他提到，普通公屋的建築成本約為65萬元一個單位，一般可居住逾三十年，而簡約公屋只打算住五年，那它的建築費只能在10萬至15萬元左右，設備可能與貨櫃屋或「caravan」差不多。至於建築時間則只應以月計，而不是以年計，「否則如何談得上快？」

施永青：利用空置寫字樓改裝

施永青又指，港英年代香港亦曾出現過清理寮屋的速度快、興建公屋的速度慢的情況，港英政府的解決方法是興建大量臨時房屋，定位比公屋明顯低一級。這樣如要把臨屋的居民遷往公屋時，就不會遇到太大阻力。惟現時簡約公屋的質素與公屋相差不算太遠，有些還在市區，將來住戶在社區裏「住慣住熟」，未必一定肯搬，政府要遷徙他們往其他公屋可能有難度。

他又點出，簡約公屋除了要平、要快，還要夠多，那就得在選址上動腦筋。現時寫字樓的空置量大，而且不易一下子租出去。與其任由資源浪費，不如趁現時租金平由政府大批向寫字樓的業主租入，改裝成簡約公屋。

施永青續指，這樣雖然會犯例，但作為一種折衷性的臨時措施，社會應該體諒，並指關鍵是提供的居住環境要勝過劏房，但不高於傳統公屋，租金則平過劏房，略貴過公屋，這樣簡約公屋才能發揮中轉房的功能。