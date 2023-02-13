周末一手新盤錄83宗成交　新香港人2400萬買啟德四房戶

中港全面通關後首個周末（11、12日），發展商續推貨尾，過去兩天合共錄得約83宗成交，較對上一周的59宗，上升24宗或40%。其中，粉嶺北ONE INNOVALE系列兩日累沽23伙、佔近三成；另啟德GRANDE MONACO有四房戶獲香港人擲2,400萬元購入。



海茵莊園兩日沽13伙 套現5700萬

九龍建業（0034）將軍澳海茵莊園，新增一按優惠後，昨以先到先得形式推售36伙，即日沽出10伙，成交價由470.4萬至725.3萬元，套現逾5,700萬元。該批單位實用面積284至406平方呎，金額最貴一伙包括2座2樓A8室，實用面積406平方呎，成交價725.3萬元，呎價17,865元。連同周六售出的3伙，該盤周末共售出13伙。

ONE INNOVALE系列兩日沽23伙

另外，恒地（0012）粉嶺北第二期ONE INNOVALE-Bellevue 加緊銷售82伙，即日沽出12伙，成交價由342.08萬至687.27萬元，套現約5,715萬元。成交價最高一伙為C座1樓21室， 實用面積501平方呎，屬兩房間隔，成交價687.27萬元，呎價13,718元。

同系第第三期ONE INNOVALE-Cabanna過去兩日沽出5伙，成交價由470.6萬至489.69萬元，吸金約2,407.7萬元。總計ONE INNOVALE系列過去兩日累沽出23伙。

新香港人擲2400萬買GRANDE MONACO四房

市場上不乏大額成交，會德豐地產旗下啟德GRANDE MONACO獲新香港人入市，涉及單位為1A座3樓B室，實用面積961平方呎，屬四房間隔，成交價為2,414.3萬元，呎價25,123元。

由華潤置地（海外）及保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟，連沽4伙，部分單位連車位沽出，成交價由2,501.8萬至4,517.3萬元，實用面積由781至1,185平方呎，套現約1.46億元。當中最貴一伙為包括8座10樓B室，實用面積1,185平方呎，成交價4,517.3萬元，呎價38,121元。