中海外啟德1號（II）商場傳6億易手　呎價逾3萬

工商舖市場氣氛轉旺，市區商場獲買家追捧。中海外（0688）去年9月推出招標的啟德1號（I）及啟德1號（II）商場連商業車位，最新市傳其中啟德1號（II）商場以6億元易手。惟《香港01》向發展商查詢，暫時未獲回覆。

是次市傳沽出的部分為啟德1號（II）商場，位於沐寧街8號地下及一樓，共有8個舖位，包括7個地舖及1樓全層舖位，面積約共17,780平方呎，另設26個私家車位及3個電單車位，以及7個外牆廣告燈箱。以市傳成交價6億元計算，成交呎價約3.37萬元，該商場月租約126萬元，預計新買家可享租金回報約2.52厘。

啟德1號（I）商場仍待售

至於另一個待售的物業為啟德1號（I）商場位於啟德沐寧街2號地下及一樓，共有7個舖位，包括6個地舖及1樓全層舖，面積約17,360平方呎，另設24個私家車位、3個電單車位，及7個外牆廣告燈箱。啟德1號（I）商場目前每月收租約156萬元。

曾獲買家洽購3地舖 遭發展商拒絕

上述物業啟德1號（I）及啟德1號（II）商場連商業車位，在去年9月份正式推出招標，並於同年10月底截標，據悉曾接獲不少查詢，當中亦有準買家希望只購入商場地下3個舖位，不過發展商傾向整個物業一併出售，最終未能成事。有代理指，上述商場最早於3年前已在市場低調放售，當時進取叫價12億元，不過一直未獲承接。

兩個項目合共涉及15個舖位、50個私家車位、6個電單車位，以及14個外牆廣告燈箱。