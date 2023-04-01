直擊林海山城現樓洋房　輕奢北歐風格　特大廚房延伸至花園｜多相

由希慎（0014）及香港興業國際（0480）合作的大埔林海山城3月初已獲批滿意紙，目前正進行交樓程序。項目亦已開放現樓參觀，在過去三周錄得600人次參觀現樓，當中約2至3成為內地客，其餘則有本地及中港商人等。



其中一幢開放預約參觀的洋房為林海山城林海徑2號洋房，實用面積5,341平方呎，屬四房四套間隔，室內裝修由國際著名設計公司Conran and Partners團隊負責，採用輕奢簡約的北歐風格。

↓林海山城林海徑2號洋房↓

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樓底高7.2米 玄關擺放現代藝術雕塑

林海徑2號洋房大廳樓底高7.2米，入門玄關及玄關落地玻璃窗外望位置擺放了一組現代藝術雕塑作迎門。地下樓層是客飯廳和開放式廚房，佈局呈L型設計，靠邊全是落地對流大玻璃窗，採光度高兼可欣賞窗外的風景。

地下樓層可作四個活動區域，迎合不同生活需要，分別是客廳、飯廳、酒吧區及廚房連輕食用餐區。客飯廳長度超過9米，面積超過640平方呎；而廚房位置設有一扇門直通玄關位置按需要關上分隔門，可變成一個獨立烹調空間 。

戶外花園設火爐區、香草園

戶外花園面積1,522平方呎，兩旁設兩個活動區，一個為火爐區，另一端是種有香草的香草園。除此之外，由前庭花園到廚房、延伸至客飯廳到後花園約有24米長的空間，戶主 可以在家舉行小型派對，空間足夠容納超過20人一同玩樂 。

↓林海山城山城徑2號洋房↓

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至於山城徑2號洋房，實用面積為3,346平方呎，屬五房雙套間隔，前後花園合共面積710平方呎 ，由國際著名設計團隊PDP London Architects負責，靈感來自項目簡單而精巧的生活風格。

150呎特大廚房可延伸至花園

洋房地下之客飯廳約7.9米長，6.3米闊，空間逾460平方呎，空間足夠住戶廣宴親朋好友。設計團隊於單位內打造出不同主題和風格的多用途生活空間，例如客飯廳對出的花園 設有壁爐、梳化和庭園戶外蠟蠋台。另外，天花板呈傾斜設計，創造視覺深度，令家居視覺上更見闊敞。

洋房前花園與面積近150平方呎的特大廚房相連，設計師於廚房放置早餐桌，推開分隔的 玻璃門，屋主可將廚房延伸，以舉行戶外派對。廚櫃採用意大利高級廚櫃組合，而天台設 多用途生活空間，備有燒烤爐和烤薄餅爐 。