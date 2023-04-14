KOKO MARE明次輪賣98伙　截收逾2400票　超額認購23倍

會德豐地產藍田KOKO MARE明日（15日）展開次輪銷售，涉及98伙，折實平均呎價為19,495元，折實入場價為589.8萬元。項目今日截收逾2,400票，以次輪發售98伙計，超額逾23倍。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，KOKO MARE自首輪開售以來，已累沽108伙，佔可售單位的78%，共套現約9.1億元。

後市方面，他表示自第二季起，本地新盤交投十分活躍，隨著不明朗因素消除、美國通脹壓力下降及息口漸趨見頂，日前有大行估計加息周期即將終止，預料明年第二季起聯儲局開始減息，有利市民入市置業，展望樓市氣氛持續向好。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀（中間）

明次輪銷售98伙 折實入場589.8萬

明日次輪銷售98伙，戶型涵蓋一房至兩房，當中一房連開放式廚房佔39伙、兩房連開放式廚房佔23伙、兩房連梗廚佔36伙，實用面積由310至529平方呎，扣除約12%折扣後，折實售價由589.8萬至1,109.7萬元，折實呎價17,708元至23,965元。

當中，入場單位為第9座5樓F單位，一房連開放式廚房間隔，實用面積310平方呎，折實售價589.8萬元，折實呎價19,026元。

以折實金額計算，此批單位有6伙低於600萬，有38伙低於700萬，有66伙低於900萬，95伙低於1,000萬元。