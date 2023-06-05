放寬按揭｜經絡倡首置九成樓花按揭成數　樓價上限佔升至800萬

財政司司長陳茂波出席立法會財經事務委員會時表示，在可行情況下考慮為首次置業市民再放寬按揭成數比例。有按揭界人士建議，相關措施可針對樓花物業進行，如放寬首置人士購買樓花的按揭保險計劃樓價上限，可承造最高九成按揭貸款由樓價上限400萬元放寬至800萬元。



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，自2019年10月「林鄭plan」及2022年2月「波叔plan」推出後，市場反應非常正面，申請按揭保險計劃的個案及比例更一度創下紀錄新高，反映兩項措施能讓更多首置人士以較低的首期上車。不過兩項新按保措施成效顯著，但只適用於現樓，並不適用於樓花。

林鄭plan、波叔plan只適用於現樓

曹德明建議，政府可因應時機，放寬首置人士購買樓花的按揭保險計劃樓價上限，可承造最高九成按揭貸款由樓價上限400萬元放寬至800萬元；而承造最高八成按揭貸款由樓價上限600萬元放寬至1,000萬元。

經絡按揭轉介曹德明表示，若政府有序地放寬首置人士樓花按保成數上限，相信能帶動樓花市場回穩，對樓按市場有正面支持作用。（資料圖片）

800萬樓花單位首期大削75%

曹德明表示，若果政府可有序地放寬首置人士樓花按保成數上限，相信能帶動樓花市場回穩，對樓按市場有正面支持作用，當然以政府最終決定作依歸。

假設一個樓價800萬元的樓花單位，現時只能承做六成按揭，若果政府能放寬按揭成數上限至九成，即可減少240萬元的首期開支，減幅達75%；假設一個1,000萬元樓價的樓花單位，現時只能承做五成按揭，若果政府能放寬按揭成數上限至八成，即可減少300萬元的首期開支，減幅達60%。