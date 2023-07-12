尖沙咀海防道地舖交吉3年　獲美妝連鎖店40萬承租　較高峰回落8成

受惠於中港通關，市場料零售舖位跑贏大市，有美妝保健品連鎖店趁低位加速擴張步伐。早前以月租50萬元承租尖沙咀加連威老道單邊舖的港資美妝保健品連鎖店，新近再下一城，以每月40萬元承租同區海防道地舖。據悉，該舖位高峰期由周大福以每月180萬元租用，即是次新租金較高位回落近8成。



中原（工商舖）工商部高級分區營業董事林子健表示，上述舖位為尖沙咀海防道53至55號海防大廈地下B及C舖連閣樓，面積約1,200平方呎。新近由港資美妝保健品連鎖店櫻花SAKURA，以月租近40萬元承租，屬近短期內第二度在尖沙咀開設分店。

尖沙咀海防道地舖交吉3年 目前月租較高峰回落8成

資料顯示，上述尖沙咀海防道地舖已交吉近3年，該舖位自2011年6月起由鐘錶店Swatch以98萬元承租，租期約3年。後來由周大福珠寶店承租，月租高達約180萬元，為上述租金高峰期。但周大福在2020年6月因疫情撤出。現由櫻花SAKURA以40萬元承租上述單位，按此計算，目前月租水平較高峰期時跌近八成。

海防道53至55號海防大廈地下B及C舖連閣樓（代理提供）

港資美妝保健品連鎖店曾在加連威老道設旗艦店

港資美妝保健品連鎖店櫻花SAKURA早前於尖沙咀加連威老道21A至21B號地下A、C及D號三相連舖開設旗艦店，面積約1,640平方呎，月租50萬元。該舖高峰期由韓國化妝品品牌Nature Republic承租，月租高達約90萬元，即新租金水平約為高峰期時月租約55%，同樣屬低位入市。

中原（工商舖）商舖部分區營業董事梁秀娥指，該品牌早於上月已於尖沙咀加連威老道設據點，並計劃未來在其他核心區開設分店。而舖位原業主於1990年以約1,700萬元購入，持貨至今，按新租金計算，租金回報相當可觀，達28厘。

海防道目前只有三舖位放租

林子健再指，尖沙咀海防道目前仍有三個舖位正在放租，其中兩個為吉舖。海防道46號以叫價50萬元放租；另有35至37號A至B舖位以80萬元叫價放租。其此，35至37號D舖以50萬元叫價放租，目前由一間茶餐廳承租。