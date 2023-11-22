必嘉坊GREENWICH加推28伙　入場費447萬起　本周日開賣18伙

恒地（0012）紅磡大型重建項目必嘉坊第三期BAKER CIRCLE．GREENWICH，項目今日（22日）加推第6號價單，提供28伙，涵蓋一房至兩房，折實平均呎價19,098元，折實入場費447.03萬元，屬一房。另落實周日賣18伙，當中屬3伙平台特色戶。



該批28伙入場費447.03萬起

第6號價單28伙戶型涵蓋一房至兩房，實用面積介乎226至349平方呎，價單售價496.7萬至765.9萬元，價單呎價由19,402元至25,686元，以最高折扣10%計，折實售價由447.03萬至689.31萬元，折實呎價由17,462元至23,117元。

最低售價及呎價單位同屬6樓H室，實用面積256平方呎，屬一房間隔，折實售價447.03萬元，折實呎價17,462元。參考對上一張5號價單推28伙，涵蓋開放式至兩房間隔不等，折實平均呎價19,668元，即今批單位折實平均呎價較上批單位低2.9%。

周日賣18伙 折實平均呎價19,254元

另發展商亦推出新銷售安排，落實本周日（26日）以先到先得方式推售18伙，折實平均呎價19,254元，實用面積介乎226至349平方呎，涵蓋一房至兩房，當中15伙屬標準分層單位，及3伙平台特色戶，折實售價由447.03萬至685.53萬元，折實呎價由17,462元至23,117元。