【逃犯條例】外媒大篇幅報道反修例衝突　CNN：香港政府方寸大亂

香港的反《逃犯條例》修例抗議行動,周三(12日)示威者與警方出現激烈衝突,全球各大媒體都在網站首頁大篇幅報道事件。美國有線新聞網絡(CNN)刊文指,香港的雨傘運動重臨,並指在周三(12日)早上,香港警方與政府在面對衝突時方寸大亂。英國《衛報》則形容示威者在盼待奇蹟。

逃犯條例:美國有線新聞網絡(CNN)在網站首頁報道香港反修例衝突事件。

想看各大外國媒體如何大篇幅報道香港反修例示威,請點擊以下圖輯:

+ 2

CNN:雨傘運動重來

美國有線新聞網絡(CNN)發表分析文章「The return of Hong Kong's umbrella movement」(香港雨傘運動的回歸)指,香港的示威者再一次控制了部分的城市區域,在周三早上,數以千計甚至是數以萬計的年輕示威者包圍立法會,堵塞道路與阻礙立法會議員上班,令香港警方與政府方寸大亂(completely wrong footed)。

文章指,香港警方既可能是太專注於封鎖立法會的出入口,也可能是欠缺資源或沒有預計到數萬示威者會整群湧向道路。

文章內容稱,在2014年的雨傘運動期間,示威者佔據金鐘數個月,這次香港也有可能會有另一個充斥不滿情緒的夏天。

逃犯條例:CNN指香港警方與政府在面對示威者時措手不及。(路透社)

《衛報》:示威者盼待奇蹟

英國《衛報》(The Guardian)則有文章以「'Waiting for a miracle': hope and resolve on the streets of Hong Kong」(盼待奇蹟:香港街頭的希望與決心)為題,講述反對修訂《逃犯條例》的民眾如何示威。

文章指,香港的中心地帶變成交通封鎖的區域,的士司機也要放棄入內及離開。該報形容,在示威者之間,則有着團結、果斷與迫切的氣氛。

文章引述一位年輕的香港女民眾指,香港政府押後二讀《逃犯條例》修訂,為民眾帶來希望但不會足以讓她與其他示威者離去,因為民眾正在等待一個奇蹟,並有很多民眾感覺這是最後一戰。

逃犯條例:外國媒體指香港可能又會有一個充斥不滿情緒的夏天。(路透社)

《紐約時報》:小商戶支持示威者 大企業沉默

美國《紐約時報》則在報道中形容,香港有很多小商戶支持這次反修例示威,甚至把商店關門以表達團結之意,又有酒店開放讓示威者免費休息與洗澡,並有一些企業容許員工放下工作去示威。報道指,但在香港最有威力的聲音,也就是在這個金融中心內的大型國際銀行,在《逃犯條例》一事上大部分都保持沉默。