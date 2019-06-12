【逃犯條例】在港人權法專家表憂慮　紐國教師上街：支持正確的事

來自新西蘭的塔什・史密斯來港1年，現職英語教師。她有參加今日以及周日的示威因為她認為在港新西蘭人在《逃犯條例》跟前，尤其脆弱。

她說：「我們是一個小國，民眾遍佈全球。我們有前瞻思維以及盡力去支持對的事。外國人如做出任何反華的事就會變得脆弱。倘若他們做出任何看來是罪行的事，所有人都會處於危險。」

塔什說居港外國人普遍的感覺不是恐懼，而是憤怒：「人們非常致力於抗爭。」

她周三在立法會，是有份導致議員無法進入大樓的其中一員。她接受新西蘭新聞網Stuff訪問時表示，她會繼續「佔領大樓附近的道路，直至被強行帶離為止。」

她說對於新西蘭方面無甚表示感到失望，尤其是在政府周二拒絕中國要求引渡一名涉嫌謀殺的韓國男子之後。新西蘭上訴法院周二（11日）下令司法部重新考慮是否引渡謀殺案疑犯到中國。法官溫克爾曼（Helen Winkelmann）在判詞表示，雖然中國有向新西蘭作出多方面保證，但認為疑犯引渡到中國後仍有機會面臨遭受酷刑的風險，又擔心疑犯未能於中國接受公平審訊。

塔什說：「我為阿德恩（Jacinda Ardern，新西蘭總理）迄今什麼都沒說而感到意外。」

逃犯條例：示威者6月12日在立會大樓外與警對峙。來港一年的新西蘭女教師塔什・史密斯（Tarsh Smyth）也是其中一員。（路透社）

專家：在港澳洲人 要想想風險預測

現於香港大學擔任客座教授的卡倫（Richard Cullen）表示，在港澳洲人沒理由要深感憂慮，因為中國在提出引渡要求時有舉證責任，證明它的性質不涉政治。他也認為中國不太可能企圖進行「上鉤調包」（bait and switch）——即是對個別人士就某罪予以指控，然後在中國以另一控罪起訴他或她——因為這樣會損害中國的信譽。

身在香港的國際人權法專家亨德森（Simon Henderson）認為人們擔心是有其原因：「任何澳洲人都應想想他們身在這區的風險預測。在它（條例修訂）寫進法律之前，我們不會知道它的全面影響，但事實上它寫進法律就是本質上有問題。」他還說，英國外相、美國國務卿都願意就此說話，但澳洲看來比較沉默。

他說：「你身在香港，你在做一些跟中國相關的事……我們有大型律師行、金融服務公司——這跟你是否效力大公司無關。看看胡士泰（Stern Hu，澳洲力拓公司高層）的案件，審判方面有重大問題，包括他所犯下的罪行不明確以及秘密性，導致他被監禁數年（9年）。」

亨德森說：「誰知道它（中澳關係）或會怎樣惡化，以及中國會否在尋求從香港引渡澳洲人時進行報復。」

（綜合報道）