【港版國安法】各媒體悲觀評論一國兩制：港人與北京將付沉重代價

全國人大宣布,今年會議議程包括為香港訂立「港版國安法」,並由人大常委會納入《基本法》附件三,直接於香港行使,這在香港以及國際社會投下一枚震撼彈。有媒體以及專家發文,部分指出中國對香港耐性流失,中央政府要對香港加強控制,並表達對香港未來的擔憂。

美國有線新聞網絡(CNN)5月22日在網上登載人權基金會法律顧問、率領香港專案小組(Hong Kong Desk)的Joy Park發文,指出中國多年來理論上是尊重「一國兩制」,然而香港的自治的幻象已正式破碎。

Joy Park在題為《另一個香港:中國的民主飛地會變成大陸嗎?》(The other Hong Kong: Will China's democratic enclave become just like the mainland?)的文章中指出,中國國家主席習近平對假裝香港有任個形式的自治已然厭倦。在他管治下,共產黨會切斷香港與國際社會的連繫,這樣香港民主運動將會失去動力,讓中國政府有更多空間去將香港已在減少的自由結束。

Joy Park指出,如國際社會不再留意香港的掙扎,它將很快變成共產黨所設想的以及致力建構的「另一個香港」。

圖為美國紐約大學法學教授孔傑榮。(孔傑榮網誌圖片)

美國紐約大學法學院教授,紐約大學法學院亞美法研究所所長,外交關係委員會資深兼職研究員孔傑榮(Jerome Cohen)在日期為5月23日的網誌中指出,訂立「港版國安法」顯然不是北京政府傾向的做法,但這麼做顯示出它的絕望。

他指在中國如今這樣做,當然被視為一個聰明的把戲。在全國人民代表大會常務委員會對《基本法》進行詮釋時,它將無可避免地導致前所未見的、公眾對其更大的不信任。此舉對中央政府以及香港的民眾來說,政治代價將會非常之大。

他認為中國這麼做不是「一國兩制」正式的終結,但會是這個現行且有意義的,以及很多人被誤導去予以希望的制度的致命傷。

《華爾街日報》:國安法刪除中港之間的法律界線

《華爾街日報》在社論中形容,中國政府推出港被國安法反映北京方面開始強行接管香港,並對台灣的威脅日漸增加。報道認為,國安法一旦在香港實行,就等於導致香港和中國大陸之間的法律界線被刪除,因此要阻止情況發生,必須讓北京官員知道要為此付出嚴重代價。

香港民眾或感到別無他法下,明知會有被捕和入獄的風險都要上街示威。就算他們可能會失敗,但仍向全球揭示北京醜惡的一面。

報道指,中國國家主席習近平一直希望世界認為中國的一個遵從全球規則而和善列強,但從香港和台灣的形勢顯示中共政權的本質,世界亦要接受日漸增加的危險事實。

香港政治評論員Lewis Lau Yiu-Man於5月22日在《紐約時報》發表評論文章,指「一國兩制」這個用來保障這城市的自由的制度,事實上真的是中國用它來令自由窒息。現實中,北京將這個制度武裝化,令它粉碎這個城市的自由。

他指出中國共產黨是有野心的,而它也是不耐煩的。它不僅想控制香港,而想重塑香港人的思想與靈魂。

他指「一國兩制」理論上是制定來保障香港人的基本權利,但香港人的權利已在「一國兩制」之名中被逐步奪去。「一國兩制」未去到已死,因為它本來就是不正當的。它從來都是這樣。

他寫道,「一國兩制」從一開始就是一個策略,一個中國用來爭取時間的戰術,用來吸收香港,這樣當然是早好過遲。

半島電視台:中國架空香港立法機構

卡塔爾半島電視台(Al Jazeera)在報道中引述其記者的說法,國安法象徵北京介入香港政局,認為中國人大會議透過修改基本法,作為繞過香港立法過程的後門。

北京認為泛民議員的反對太多,因此選擇這個方式,以此作為實施強權的象徵。

報道估計事件或成為香港身為中國最自由及國際化城市的一個轉捩點,預料當地的不穩會有增無減。

德國之聲:北京已失去耐性

《德國之聲》(Deutsche Welle)評論文章指出,國安法爭議象徵中國政府無意放寬箝制香港,亦指中國中央政府已經失去耐性,因此中共有意強迫香港750萬名民眾接受國安法。

北京在這次事件表明立場:香港一旦陷入政治僵局、沒法通過北京官員支持的法例,全國人大就會運用絕對權力通過只適用於香港的國家法例。

報道認為人大表決時不會有代表反對,指即使香港有36名人大代表,但他們與中共關係密切,並視香港的泛民領袖為「分離份子」和「煽動份子」,更指他們不是真正的中國人。

《人民日報》5月21日發表評論,稱「港版國安法」為「維護國家安全的重要舉措」,「維護『一國兩制』的根本之策」。

評論認為,毫無疑問,香港已經成為國家安全的一個突出風險點,「港獨」、「黑暴」、「攬炒」之所以愈演愈烈,分裂、顛覆、滲透、破壞之所以肆無忌憚,根本原因就在於此,國家安全的法律漏洞一日不補,「一國兩制」面臨的挑戰就無日無之。

國家安全立法屬於中央事權。在香港特別行政區國家安全受到現實威脅和嚴重損害、特別行政區政府根本無法自行完成立法的情況下,中央主動從國家層面進行有關立法,正是為了補上國家安全存在的漏洞,把面臨脫軌危險的「一國兩制」拉回正軌,給「一國兩制」的實施繫上安全帶。中央主動填補法律漏洞,為「一國兩制」修堤築壩,這既是不得已而為,也是權力和責任所在。