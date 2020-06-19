【夏威夷密會】蓬佩奧與楊潔篪會談　美媒：中美存在重大分歧

中國評價蓬佩奧（Mike Pompeo）與楊潔篪夏的7小時會晤具有建設性，而美國僅用「交換意見」一筆帶過。西媒認為，這顯示中美雙方存在重大的意見分歧。

中共中央政治局委員楊潔篪（左）與美國務卿蓬佩奧的會晤是中美關係急速惡化後的首次會談。（Reuters）

中國《人民日報》6月18日報道，6月16日至17日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪應約同美國國務卿蓬佩奧在夏威夷舉行對話。

通稿指出，雙方就中美關係和共同關心的國際與地區問題深入交換意見。雙方充分闡明瞭各自的立場，認為這是一次建設性的對話。雙方同意採取行動，認真落實兩國元首達成的共識。雙方同意將繼續保持接觸和溝通。

在這份150字的官方通稿中，中方用「深入交換」、「充分闡明」和「建設性的對話」來表述這次中美高官對話。

與之相對照，美國國務院的新聞稿中僅僅表達「就中美關係交換意見」，至此美方未對這次會談有任何評論式表述。

事後，蓬佩奧在個人Twitter上載與楊潔篪會面的照片，他稱中國再次承諾履行第一階段貿易協定的所有義務。

美國國務院在公吿中指出，蓬佩奧強調重要的美國利益，強調「兩國應在商業、安全以及外交方面達成完全互惠的協議」。蓬佩奧還強調，在防治新型冠狀病毒肺炎疫情（COVID-19）和應對以後疫情可能的再次爆發時，必須保持透明和訊息分享。

分析人士稱，雖然中美兩國發表的聲明沒有提及朝韓日益緊張的關係，但美朝鮮政策特別代表比根（Stephen Biegun）的出現表明雙方討論這個問題。

美國《華爾街日報》18日分析指出，儘管中方堅稱會談是建設性的，但雙方在會談結束後發表的聲明顯示雙方的重大分歧。中美兩位外交官都沒有說他們可能會在什麼時候再次會晤。

該報還認為，雙方甚至沒有就誰首先提議舉行會談達成一致。美國官員近日曾說，中國尋求召開這次會議，但中國的一篇報道說，會晤是應美國的邀請進行的。