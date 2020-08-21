班農被捕對特朗普的殺傷力幾何？

美國總統特朗普（Donald Trump）的前競選顧問、前白宮首席戰略師的班農（Steve Bannon）8月20日涉嫌在邊境牆相關籌款活動中欺詐被捕。

被捕幾個小時後，班農通過視頻參加了法院聽證會，其律師做了無罪辯護。隨後法官批准班農可有條件保釋。聽證會結束後，走出室外的班農摘下口罩揮手向公眾示意，並「憤憤不平」地稱：「這次慘敗就是要攔住那些想要建牆的人。」

班農的跌落時刻

班農與謝伊（Timothy Shea）、巴多拉托（Andrew Badolato）和伊拉克戰爭退伍軍人科爾費奇（Brian Kolfage）三人建立了「我們建牆」（We Build the Wall）眾籌項目。該項目目前已籌得資金2,500萬美元。

根據8月20日公布的刑事指控，班農曾稱該項目是「志願者組織」，科爾法奇也曾承諾自己不會從中拿走一分錢，所有籌得的資金都將用於「落實我們的任務和目標」。結果，班農通過未具名的非營利性組織獲得了100萬美元，有一部分錢被他用作個人開支。而科爾費奇則挪用了超過35萬美元，用於家庭裝修、購買遊船、奢侈SUV、高爾夫球車、珠寶首飾和整容外科手術。

班農「人前人後」的樣子不同，點擊大圖瀏覽

+ 2

霍士新聞稱，班農等四名被吿人被控涉嫌串謀電子匯款欺詐和串謀洗錢兩項罪名，每項最高可判處20年監禁。

路透社稱班農是特朗普2016年大選勝選的「締造者」，如今，這個名噪一時的人物被捕，《紐約時報》認為，這標誌着這位高調的「政治戰略家」的命運出現了明顯的轉變。《華爾街日報》同樣稱這是班農從權力跌落的新篇章。彭博社也稱「這標誌着他的戲劇性落馬」。CNN更是悲觀預測，「班農的麻煩才剛剛開始」。

除了被指控詐騙之外，《華爾街日報》稱，聯邦和州政府正在調查一家與班農和流亡中國商人郭文貴有關的媒體公司。

另外，美國參議院情報委員會向司法部發出信函，要求聯邦檢察官對班農展開調查。據一位知情人士透露，該委員會認為，在該委員會長達數年的調查俄羅斯干預2016年美國大選期間，班農對國會調查人員撒了謊。

特朗普的切割

班農接下來可能官司纏身，他的「我們建牆」項目又呼應了特朗普一直表示的要在美墨邊境建牆，這很容易讓人懷疑班農即便離開白宮但仍在為特朗普「搖旗吶喊」。班農被捕當天，特朗普已經與之切割，他表示「這真的是一個悲傷的時刻。我已經好幾年，真的好幾年沒有和他打交道了。」對於「我們建牆」項目，特朗普也表示對此知之甚少，並稱自己不喜歡私人出資修建邊境牆的行為，「這是為了炫耀。」

特朗普與班農劃清界限仍遭到了質疑。《紐約時報》的報道中提及，特朗普過渡團隊成員、前堪薩斯州務卿科巴赫（Kris Kobach）在2019年曾稱特朗普對此提供了支持。並且，該網站上還有支持特朗普的黑水創始人普林斯（Erik Prince）和科巴赫。特朗普的兒子小特朗普（Donald Trump Jr.）在2019年的一次活動上公開推廣了「我們建牆」計劃，稱其為「最好的私營企業」。

白宮一名高管對《紐約時報》透露，特朗普總統並不知道班農會被逮捕，事情發生後，他的助手吿訴了他。可美國司法部的一名官員稱，司法部長巴爾（William P. Barr）幾個月前就調查情況得到了通報。這就讓人懷疑：是巴爾未向特朗普透露還是說特朗普已經知曉卻假裝不知道？

甩不掉的班農

班農與特朗普曾經的密切關係，使得他被捕這件事吸引了不少目光。很多聲音會認為特朗普可能在暗中指使班農為他連任造勢，反過來看，班農也有可能在「利用」特朗普，利用自己的「白宮歲月」讓自己「名利雙收」，畢竟他在離開白宮後，重返極右媒體《Breitbart》，後又離開了這一網站。

班農很可能會為了維持自己的政治存在感，用特朗普來給自己造勢，他用「我們建牆」這個名字做網站名稱更容易為自己做廣吿。

因此，對特朗普來說，他與班農的關係不是說斷裂就斷裂的，兩人曾「成就」了彼此。班農即便被特朗普解僱，即便是他一方在「消費」特朗普，特朗普也難以擺脱外界的猜測。

不得不說，班農這樣的人物上位是迎合了美國國內的氛圍。特朗普從中獲益的同時，也必須要承受這個人物所帶來的代價，尤其是在大選年。

位於北京的外交學院國際關係研究所教授李海東分析，班農被捕背後不排除有民主黨「挖坑」，甚至共和黨內部政治對手的操作。「接下來所有人都將關注，隨着調查進一步披露，特朗普將會多大程度上被牽涉進班農一案。比如，班農等人籌集的款項是否為特朗普的政治目標甚至選舉目標服務？」一旦這一點能被證實，此事件將會產生「巨大的殺傷力」，甚至不亞於又一場「水門事件」。

當然，班農會否影響大選還有待觀察。中國社科院美國所研究員劉衛東認為，單純從班農被捕事件來看，不會對美國大選造成太大的影響。「民主黨可能會以此『做文章』，但『炒作』空間不大。」中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員、中國人民大學美國研究中心秘書長刁大明20日也表示「政治影響特別是選舉影響可能還要等待事態後續發展再做判斷」。

特朗普是一個爭議的人物，班農同樣如此。兩人當年「一拍即合」是各取所需，利益讓兩人合作。當特朗普身處白宮這個高位時，兩人之間後續的任何風吹草動都可能被放大。特朗普可以說自己「用人不淑」來為自己找藉口，但有些人、有些事，他恐怕是拖不了關係。