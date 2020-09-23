【聯合國大會】外媒輿論：習近平與特朗普的論戰

聯合國第75屆會議一般性辯論正在進行之中。受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，今年（2020年）各國領導人以視頻方式發表演講。往年各國領導人面對面地溝通與交流難以實現，但各國之間的口誅筆伐並未有所減少，其中，中美兩國領導人9月22日的「隔空論戰」成為各方關注的焦點。

針鋒相對

按照順序，美國總統特朗普（Donald Trump）排在演講的第二位，中國國家主席習近平排在第四位。特朗普9月22日發表的演講只有8分鐘，比聯大規定的15分鐘明顯要短。《衛報》認為，特朗普的演講「似乎是對中國的全面攻擊」。一開始，他就直接將矛頭對準中國，稱新冠肺炎為「中國病毒」，要求聯合國對中國追責。習近平則在演講中表示「反對（對疫情的）政治化、污名化」。

對此，《衛報》稱，特朗普和習近平對新冠肺炎做出了截然不同的回應，前者指責北京向世界釋放了一場「瘟疫」，後者則將抗擊病毒視為國際合作的機遇。

另外一個分歧點在於多邊主義。《華爾街日報》稱，特朗普重申了他的「美國優先」立場，批評了世界衛生組織，並敦促其他國家的領導人整頓好自己的國內事務，以幫助世界。幾分鐘後，習近平表達了相反的觀點：「我們應該忠於多邊主義，維護聯合國在國際體系中的核心地位。」

在演講中，特朗普還抱怨中國「向大氣中排放比世界上任何國家都多的有毒汞。中國的碳排放量幾乎是美國的兩倍，而且還在快速增長」。 習近平則「反擊」稱，中國將二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。

特朗普在聯大的競選演講

在《紐約時報》等媒體看來，特朗普發表了「措辭強硬的講話」，但他的演講內容與數月以來的表態並沒有太大區別。VOX稱，自3月以來，他在公開場合不斷將美國疫情的責任推給中國。很多人也預料到了特朗普會說這些事情，一開始他是稱讚中國處理疫情的，但直到他未能控制疫情變得不容忽視時，才開始對北京挑釁性地發表言論。現在，他把原本面向國內觀眾的信息帶到了全球舞台上。

特朗普為了造勢，在競選集會上多次抨擊中國，這已經成為他的策略。圖為2020年9月8日特朗普抵達北卡羅來納州温斯頓-塞勒姆的史密斯·雷諾茲機場，在一場競選集會上發表演講。（AP）

BBC記者特里維廉（Laura Trevelyan）也認為，特朗普在40天后即將面臨大選，他的這一發言面對國內選民，試圖轉移對其政府疫情應對的視線。俄《共青團真理報》稱，特朗普的表態是合乎邏輯的，因為美國將在一個月後舉行總統大選。

中國外交學院教授李海東亦是認為，特朗普這段講話無疑是為提升選情服務的。對他而言，全世界都應該服務於他的需求，否則就會成為他猛烈抨擊的對象。對中國的「誣陷」說明他還是在竭力掩蓋抗疫失敗的糟糕表現。

引發的擔憂

不論特朗普指責中國的目的到底是什麼，中美如今在聯合國的對立已經引發了擔憂。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）警吿，「新冷戰」即將開始，世界上「兩個最大的經濟體將世界分裂成巨大的裂縫」。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）稱當今世界不能倒退至中美對抗的模式。首次參加聯大回憶的菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）也不無擔憂地稱：「當大象打架時，被踐踏的是草地。」

《華爾街日報》直言美中關係的裂痕讓聯合國的世界領導人感到擔憂。CNN認為，在聯合國歷史性的75周年紀念上，強人領導人、緊張的關係和加劇的國際危機給聯合國蒙上了陰影。22日的會議突顯出聯合國成員國之間缺乏團結，美國和中國之間的緊張關係尤為明顯。《紐約時報》稱，美中分歧迅速成為今年聯大會議的主要主題，在世界最大的外交論壇上播出的中美兩國領導人的講話，突顯了兩個超級大國在特朗普第一個任期內日益加劇的分裂，這引發了人們對新冷戰的擔憂。

亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）說：「領導人都把靈活性視為弱點，而做出讓步的能力是外交的本質。」「所以他們繼續爭吵。這是一個非常令人擔憂的下行螺旋。」

中美的爭吵已經成為近幾個月以來的常態，進入選舉模式的特朗普會利用一切可能的機會來展現自己的對華強硬形象。同時，中國也不會坐視特朗普對自己的各種指責。此時召開的聯大，是雙方展現分歧的又一個平台。

嚴峻的全球疫情需要大國合作應對，此時，中美之間還暫時看不到握手的迹象，多邊組織的效能越來越難以發揮。這是令人相當遺憾的。