韓國瑜稱兩岸「指腹為婚」　會先與經濟性較強的大陸城市進行交流

高雄市長韓國瑜日前接受美媒美國之音專訪時，以婚姻比喻台灣與美國、日本和中國大陸的關係，其中，他形容中國大陸與台灣是「指腹為婚」。

韓國瑜說，美台是「先友後婚」，美國人有錢，在50、60年前來追求台灣。日台是「先婚後友」，因為《馬關條約》簽訂，清朝割讓台灣，然後日本開始鎮壓、屠殺、教化、開發台灣。而中國大陸與台灣則是「指腹為婚」。

韓國瑜日前接受美媒專訪時形容中國大陸與台灣是「指腹為婚」。（資料圖片）

在被問到對兩岸關係的看法時，韓國瑜表示，他在女兒去加拿大讀書前對她講的一句話，可以代表對兩岸關係的核心精神，那就是「出去讀書，所有人都要做朋友」。韓國瑜稱，所有人都是朋友，要把心胸打開，中國大陸來的任何好朋友都可以結為一輩子知心的朋友。有的台灣留學生這個不交往、那個不交往，就把自己窄化了。他以這個價值觀來看兩岸問題。

先選經濟性較強的大陸城市進行交流

韓國瑜談到希望與對岸哪個城市交流時說「都歡迎」，但先選經濟性比較強的，因為台灣內部總有很多雜音，一開始就選政治性很強的，馬上就會被「扣帽子」，所以希望先選比較南方的城市。至於訪陸計劃方面，韓國瑜表示如果去北京可以「東西賣得出去丶人進得來」，也沒有完全拒絕，但他希望以南方城市為主，例如寧波、廈門、深圳等經濟性很強的城市。

（美國之音/中央社）