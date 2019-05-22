【華為風波】日媒：美國對華為禁運是沒有勝利者的消耗戰

日媒日經中文網22日（周三）的報道稱，美國對華為實施禁運，此舉正對美國的高科技企業造成打擊。儘管美國商務部表示對部分制裁措施給予3個月過渡期，但美國高科技企業仍面臨著增長放緩的擔憂。 報道指以華為問題為代表的中美對立正呈現出沒有勝利者的消耗戰態勢。

報道指，生産智能手機面部識別零部件的魯門特姆（Lumentum）於周一（20日）下調了2019年第二季度的銷售額預期，最多將下降12%。由於美國的禁運措施，佔該公司銷售額近2成的零部件將無法再向華為供貨。該公司被認為是首家因對華為禁運而修正業績的美國企業。

魯門特姆（Lumentum）是首家因美國對華為禁運而修正業績的美國企業。（資料圖片）

華為去年對美國企業的採購金額逾110億美元

據美國媒體報道，英特爾、高通、博通等半導體企業在周一（20日）之前向員工傳達了不向華為供應晶片的方針。華為2018年採購了約700億美元的零部件，其中向美國企業的採購金額超過110億美元。美國的禁運措施在對華為造成打擊的同時，美國高科技企業也面臨著失去大宗客戶的局面。

在這種情況下，美國商務部周一（20日）宣布對部分制裁措施給予3個月過渡期，目的是避免禁運措施對美國用戶造成影響。美國的地方城市有許多使用華為設備的中小規模通信企業，如果得不到維護服務，有可能對用戶造成不便。

過渡期對華為不會有很大影響

報道指，即便是設立過渡期，華為的處境也不會有大的變化。華為創辦人任正非周二（21日）表示，過渡期沒有多大意義，強調已對無法預測的事態做好準備，確保晶片等的供應，又指「我們也能做美國晶片一樣的晶片」。儘管任正非顯得非常自信，但能否順利替代外部採購仍不清楚。以華為問題為代表的中美對立正呈現出沒有勝者的消耗戰態勢。

（日經中文網）