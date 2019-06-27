所羅門群島總理：將派團考察中國大陸經援　年內決定外交方針

南太平洋島國所羅門群島新總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）早前曾稱考慮會與台灣斷交，改與中國大陸建交。 蘇嘉瓦瑞周三（26日）接受日媒《日本經濟新聞》訪問時表示，他將派出調查團隊考察接受中國大陸經濟援助的可能性與風險，並在今年之內決定外交方針。

蘇嘉瓦瑞曾經訪台與蔡英文會面。（資料圖片）

對於所羅門群島與台灣的邦交，蘇嘉瓦瑞表示，「（繼續維持嗎？斷交嗎？）兩者都有可能」。他也承認與中國大陸展開非正式對話，「互動熱絡，但不是（外交）官員」。

蘇嘉瓦瑞提及的調查團隊主要為調查無力償還債務時，必須將基礎設施讓給中國大陸的「債務陷阱」風險。除中國大陸之外，調查團隊也將前往巴布亞新畿內亞、斐濟等國，這些國家都接受來自邦交國中國大陸的經濟援助，發展基礎設施。

或為獲得台灣與澳洲更多援助

報道又指出，除了台灣之外，所羅門群島歷來一直接受關係深厚的澳洲的經濟援助。所羅門群島政界人士指出，蘇嘉瓦瑞考慮重新調整對兩岸的外交政策，也可能是為了得到台灣與澳洲的更多援助。

報道又分析，南太平洋是美國與中國大陸霸權之爭的最前線，所羅門群島的取向受到外界關注。目前與台灣建交的17個國家中，有6個是太平洋島國。所羅門群島擁有大約62萬人口，是6個國家中人口最多的，也是美澳合作的地緣政治要衝。南太平洋對中國大陸的海洋擴張具有重要的戰略意義，所羅門群島對美、中都非常重要。

（《日本經濟新聞》/《聯合報》）