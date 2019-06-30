【中美貿易戰】兩國休兵　美媒：中國獲勝，美國鷹派成輸家

國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）上周六（29日）在二十國集團（G20）大阪峰會期間會晤，雙方同意重啟貿易磋商，美方承諾不再對中國產品加徵新關稅，並放寬對華為的制裁禁令。 美媒《華盛頓郵報》刊文指出，中美兩國休戰，中方在這場會談中得到想要的幾乎所有東西，中國與華為贏得這場戰役，美國政府對華鷹派及民主黨則是輸家，而特朗普是輸是贏還未定。

國家主席習近平周六（6月29日）在二十國集團（G20）大阪峰會期間，與美國總統特朗普舉行會晤。兩國元首同意，中美雙方在平等和相互尊重的基礎上重啟經貿磋商。（路透社）

文章稱，儘管目前評估這場「脆弱的貿易休兵」仍為時過早，但中國無庸置疑是這場戰役的贏家，特朗普同意不會對剩餘的3000億美元中國進口商品加徵關稅，還同意放寬對華為的部份限制。作為交換，中國同意恢復進口美國農產品，但「這是中國一直想要的」，何況仍不清楚中國將購買多少美國農產品。

文章認為，特朗普同意放寬對華為的限制，對華為來說是一大勝利。特朗普推翻幕僚、甚至是共和黨參議員的意見，意味着他願意讓華為成為貿易談判的一部份。

文章分析，美國零售商、消費者與金融市場亦是這次會談的贏家。沒有進一步加徵關稅，零售商的進口成本就不會增加，消費品價格亦不會隨之上揚，正符合投資人的期待。

中美兩國休戰，《華盛頓郵報》認為中國獲得勝利，美國鷹派成輸家。（資料圖片）

指特朗普對中國讓步太多

文章續指，最大輸家則無疑是特朗普政府與國會的對華鷹派。許多擔憂中國影響力日益擴大，對美國經濟與國家安全帶來挑戰的政府官員很難滿意這樣的結果，這包括美國國務卿蓬佩奧與白宮貿易顧問納瓦洛。

文章又指，美國國會鷹派同樣對這結果不滿，聯邦參議員魯比奧（Marco Rubio）與參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）都對特朗普在貿易談判中對中國示弱表示震驚，特別是對華為的讓步。魯比奧在Twitter揚言，將透過立法把對華為的限制全部放回去，而且會高票通過。舒默則說，華為是少數美國能拿來改變中國不公平貿易行為的有力槓桿之一，若特朗普退縮，會大幅降低美國改變中國不公平貿易的能力。

文章認為，在野的民主黨亦是輸家。一直尋求明年代表民主黨角逐2020年總統大位的參選人，都對特朗普貿易政策不假辭色，認為特朗普使用關稅達成目的是錯誤方式，若特朗普決定不對中國加徵高額關稅，減輕消費者痛苦，將使他們少了批評特朗普的立論依據。

另一方面，特朗普本人是輸是贏則尚難評判。文章指出，重啟談判有利於市場與經濟，特別是明年將進入選舉年，但他對中國讓步太多，「特朗普似乎非常渴望與中國合作。」

（華盛頓郵報）