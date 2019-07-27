【逃犯條例】華領館撐昆大內地生圍堵港生　澳外長促尊重言論自由

香港反對修訂《逃犯條例》引發巨大爭議，身處海外的港人亦十分關注。澳洲布里斯本昆士蘭大學日前就有香港留學生在校內發行靜坐及設置流動「連儂牆」，卻惹來逾200名內地留學生圍堵，雙方一度發生推撞，最終要由警方介入處理。 事後中國駐布里斯本總領事館表態，指該批內地留學生是「自發反對反華分裂活動」，肯定他們「自發的愛國行為」。 但澳洲外長佩恩隨即警告，澳洲政府不容忍外國政府妨礙當地言論自由。

有男子在現場出手推撞參與活動的香港留學生。（讀者提供片段截圖）

事緣當地時間星期三（24日），大學校園正舉行「Market Day」（市場日）活動，約30名香港留學生早上開始參與集會靜坐，並陸續有當地學生加入。集會者要求香港政府撤回修訂《逃犯條例》，又在現場設置流動「連儂牆」，高叫「Save Hong Kong」口號等。

有份參與活動的香港學生張先生指出，活動本來和平進行，但至中午1時左右，卻有愈來愈多中國內地留學生到現場圍堵，不但淋水破壞連儂牆，更出手推撞及攻擊他人。

保安趕到後分隔兩批人。（讀者提供片段截圖）

事後中國駐布里斯本總領事館表態，指當時是極少數別有用心的人在進行反華分裂活動，「引起包括大陸和香港在內的中國留學生的憤慨和抗議」。發言人強調總領事館高度重視中國留學生安全，肯定中國留學生自發的愛國行為，堅決反對任何分裂國家的言行，反對一些人借上述事件製造中國大陸和香港學生的對立，煽動反華情緒。總領事館將繼續密切關注事件，堅決維護中國留學生的合法權益，同時希望中國留學生遵守澳洲法律法規，注意人身安全，依法表達訴求。

澳洲外長佩恩隨即作出回應，警告即使是涉及爭議及敏感問題，澳洲都會保障言論自由，如果有外國駐當地的外交人員企圖破壞這些權利，包括鼓勵具破壞性或潛在的暴力行為，澳洲政府會特別關注。

澳洲外長佩恩隨即警告，澳洲政府不容忍外國政府妨礙當地言論自由。（資料圖片）

中國駐澳洲大使館則在星期六（27日）表態支持駐布里斯本總領事館的表態是「恰如其分」，「任何對該表態的誤讀和過度反應是令人遺憾的，也是不可接受的。」

（綜合報道）