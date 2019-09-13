【封殺華為】任正非：若仍難獲信任　華為可授權美國公司發展5G

近年來華為屢遭打壓，很大程度上是出於各國政府認定的國家安全隱患。紐約時報專欄作家Thomas Friedman日前發表文章，刊出華為創辦人任正非的專訪，任正非表示，如果美國仍不信任華為，他可將整個華為5G平台技術轉移給任何美企，華為願「幫助美國建立起5G產業」。 任正非在接受英國《經濟學人》訪問時亦有提出類似的想法，表示華為很願意在全球 的5G競爭中助力塑造對手，以此緩解與西方的緊張關係。

《紐約時報》專欄作家Thomas Friedman認為，中美貿易戰共有兩條戰線，一是旨在消除美國公司在中國遇到競爭壁壘的談判，二是如何處理華為，中國將其視為國家創新皇冠上的明珠，但美國政府卻視之為一個巨大的全球間諜設備。

任正非甚至表明，假設美國仍然不信任華為，華為已首次做好準備，將整個華為的5G平台，授權予任何想要生產、安裝及運行的美國企業，完全獨立於華為。

Thomas Friedman在文章中引述任正非的表態，指如果美國以誠意接觸華為，承諾改變對待華為的「荒謬做法」，華為很歡迎對話，「美國不應該因為一點小事就想毀掉華為，如果美國覺得我們做錯了什麼，我們可以真誠地討論，找到一個合理的解決方案，我認為我們可以接受這種方式。」任正非強調，願意在與美國司法部討論的內容不設限制。

任正非又提到，華為將向美國公司開放，共享其5G技術和工藝，讓美國公司建立自身的5G產業，「這將在中國、美國和歐洲之間創造一個平衡的局面」。但任正非同時補充說，美國必須在某種程度上接受華為才能實現上述情況，「（美國公司）也可以修改我們的5G技術，以滿足他們的安全需求」，又或修改軟件代碼，以保證資訊安全。

對於美國指控華為除違反對伊朗的制裁外，同時可能在產品中安裝「後門」，以便中國的情報機關利用。Thomas Friedman認為，「如果華為真的是惡劣行為者，那我們就拿出證據把它列入黑名單。如果不是那麼明確的話，那麼特朗普團隊至少應該看看任正非的提議，看看有沒有辦法讓華為向美國情報專家立下保證，並且行為舉止得當。因為華為是一個巨大冰山的一角。」

華為願意對外授權其5G技術，只要支付一次性的費用，就可長久使用華為現有的專利、程式碼和技術藍圖。對此，任正非在《經濟學人》的訪問中就解釋，之所以會有此決定，是認為一間中國公司將為全球大部分5G網絡提供設備，確實會令許多西方國家感到擔憂。任正非指，此舉將有助於營造公平的競爭環境，「平衡利益分配有利於華為的生存」。

《經濟學人》亦認為，如果華為最終有一個足以與其競爭的對手，像澳洲般跟隨美國封殺華為的國家，就可以從盟友中得到最好的技術後，但不必在「使用如華為一樣便宜先進的技術」與「懷疑北京間諜行為」之間二選一了。

（紐約時報／經濟學人）