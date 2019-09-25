【逃犯條例】遭疑報道偏頗　英通訊管理局調查央視CGTN是否違規

據英媒《衛報》報道，英國通訊管理局（The Office of Communications ，Ofcom）週一（23日）宣布，將針對中國內地官媒央視旗下的國際電視台（CGTN）展開四項新的調查，研究該電視台有關香港反修例運動的報道有否違規。

CGTN旗下女主播劉欣今年5月曾與美國霍士財經網女主播列根（Trish Regan）就中美貿易矛盾直播辯論。（Getty Images）

新加坡媒體《聯合早報》指出，CGTN屢被質疑報道偏頗。香港反修例示威延燒逾3個月，CGTN曾發布不少報道講述示威運動，不過內容普遍與內地官媒口徑一致。其中一段約9分鐘的影片，形容是反對派「煽動」民眾，並詳述民主派人士與外國勢力的接觸，影片最後反問觀眾：「你還認為在香港發生的是民主示威嗎？」

《衛報》的最新消息稱，英國通訊管理局將針對CGTN 在8月及9月有關香港反修例報道，展開四項調查，以研究該台有否違反「公正報道」的守則。英國通訊管理局發言人證實，這是在局方內部例行監管後決定展開調查，而並非為回應公眾投訴。

而就在上週，同樣是《衛報》的消息稱，CGTN的顧問波拉德（Nick Pollard）疑因對電視台無法公正報道香港示威活動感到憂慮，已經請辭。波拉德當時在Twitter對女主播劉欣的言論表示擔心。

CGTN是央視的國際傳播機構，成立於2016年12月31日。該機構包括6個電視頻道、3個海外分台、1個視頻通訊社和新媒體集群。（資料圖片）

英國通訊管理局早在今年5月初開始調查CGTN， 指其在英國播放了英國公民韓飛龍（Peter Humphrey）、銅鑼灣書店事件的桂民海與林榮基等人「被迫認罪」的畫面，涉嫌違反了英國的廣播守則，因此就私隱、公平性等問題對CGTN展開四項調查。加上新增的四項，CGTN 如今面臨共八項英國通訊管理局調查。據悉，英國當局有權對違規單位處以罰款，最嚴重可吊銷執照。

在英國通訊管理局宣布首次調查時，中國交部發言人耿爽在5月9日曾回應稱，新聞機構是促進各國人民相互理解和友好合作的橋樑與紐帶。希望英方能為外國媒體在英國開展正常的報道提供支持和便利。

（綜合報道）