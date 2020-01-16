【中美貿易協議】中美輿論大不同　批特朗普屈服聲音再起

美國總統特朗普和中國國務院副總理劉鶴1月15日在白宮簽署了第一階段協議，釋放貿易戰緩和信號。但在美國輿論看來，美國總統特朗普外交政策助益中國，美議員則指責特朗普向北京屈服。

綜合媒體1月16日報道，簽署第一階段協議後，中美兩國相繼公布協議文本。第一階段協議文本主要分為知識產權、技術轉讓、糧食和農產品貿易、金融服務、宏觀經濟政策和匯率問題及透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭議解決以及最後條款九個章節。

在中方看來，達成第一階段經貿協議符合兩國利益。中國國務院副總理劉鶴在協議簽署儀式上表示，達成第一階段經貿協議，有利於中國，有利於美國，有利於全世界。

北京輿論也認為，第一階段協議符合預期。黨媒《人民日報》指出，中國始終堅持，分歧和摩擦最終需要通過對話和磋商來解決。協議的簽署，意味着對話磋商取得了初步進展。

報道還特別提到，協議推動美方實現對華加徵關税由升到降的轉折，包括暫停原定2019年12月15日要加徵的關税，並將2019年9月1日生效的對華加徵關税税率從15%降至7.5%。

對此，這是美方一些人近兩年頻頻舞動關税大棒後，第一次對有關貿易相關方做出關税退讓，充分證明中方談判取得了重大成果。

特朗普也表示，協議糾正了歷史錯誤，將給美國人帶來經濟公正和安全。

但在協議簽署後，美國出現了不同的聲音。美國參議員舒默（Chuck Schumer）稱，「特朗普讓美國承諾執行一個草率的第一階段協議。他善於促成協議，他關心美國人的就業和產業，他對中國強硬。然而，在壓力當頭之際，在事關就業和生計之時，他軟了下來。」

美眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）發表聲明，批評特朗普總統「失敗的」中國戰略給美國農業造成破壞，並干擾了美國經濟。

此外，美國紐約大學斯特恩商學院（NYU Stern School of Business）教授及魯比尼·馬克羅協會（Roubini Macro Associates）主席魯比尼（Nouriel Roubini）認為，特朗普的外交政策做法最終將強化中國的影響力而傷害美國。

據美國彭博社報道，魯比尼在奧斯陸接受採訪時表示，中國政府希望特朗普連任，因為這樣的結果將使美國在全球政治舞台上更加孤立。

魯比尼說，「隨着時間的推移，他將傷害美國在全球的盟國以及美國的軟實力。」「特朗普將使中國再次偉大。」「最終， 特朗普將破壞市場經濟和市場。」