澳媒：徵大麥反傾銷稅前夕澳官員圖與中方對話不果　中方拒接電話

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，澳洲呼籲對疫情起源問題進行獨立的國際調查，引發中國和澳洲貿易爭端持續升級。 繼暫停接受4間澳洲企業肉類產品的進口申報後，中方再度出手。中國商務部周一（18日）晚間公布，自周二（19日）起對原產於澳洲的進口大麥徵收反傾鎖稅及反補貼稅，反傾銷稅率73.6%，反補貼稅率6.9%，徵收期5年。 澳洲媒體報道指，澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）及農業部長利特爾普勞德（David Littleproud）近日一直在尋求與中國進行對話，但這一請求沒有被接受。

澳洲ABC新聞18日報道指，中國商務部部長鍾山表示兩國「正保持溝通」，但是在正式徵收反傾銷稅前夕，鍾山「沒有接聽」澳洲貿易部長伯明翰的電話，也沒有「給出拒接原因」。報道稱，一個多星期以來，伯明翰一直在尋求與中國進行對話，討論大麥反傾銷稅，以及中方暫停接受四家澳企的牛肉產品進口申報的問題。伯明翰表示，他請求與中國商務部部長進行討論，但是「這一請求沒有被接受」。

同樣被拒的還有澳洲農業部長利特爾普勞德。利特爾普勞德證實，他近來也一直無法與中國農業部長通話。他說：「我提出和他們溝通，他們回覆說，近期我們沒有機會討論現在面對的難題。」

中國外交部：利用疫情搞政治操弄只會干擾國際疫情防控合作

在18日的中國外交部記者會上，有記者問及此事。外交部發言人趙立堅表示：「我想，如果澳大利亞貿易部長希望同中方聯繫的話，他應該通過正常的外交渠道去聯繫。 關於近期貿易問題，中國商務部已作出回應，我也回答過有關問題。我願再次強調，有關案件是一起正常的貿易救濟調查案件。中方正根據相關法律和世界貿易組織規則推進有關調查。具體情況請你向主管部門了解。」

而關於中國與澳洲近期的貿易問題，外交部已經做過多次回應。在5月12日，趙立堅就曾表示，暫停4家澳洲企業肉類產品的進口申報，是因為中國海關在對進口肉類產品進行查驗時，連續發現澳洲個別企業多批次輸華牛肉產品存在違反雙方主管部門共同確定的檢驗檢疫要求的情況。

至於澳方推動疫情「獨立國際審議」，趙立堅也表示，「全世界都清楚，病毒來源和傳播問題需要由醫學專業人士進行科學研判。利用疫情搞政治操弄只會干擾國際疫情防控合作，也不得人心。」

（綜合報道）