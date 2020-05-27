孟晚舟獲釋還是引渡美國？　加媒：判決將影響加中關係走向

加拿大卑詩省最高法院將在當地時間5月27日，就華為副董事長孟晚舟是否涉及「雙重犯罪」作出裁決。裁決將決定對方會否被引渡到美國受審，或因不合乎引渡條件而獲得釋放。美媒彭博社26日報道稱，這將是「 孟晚舟獲釋的第一次機會」。

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2018年12月1日，加拿大警方應美國要求在温哥華國際機場逮捕孟晚舟，美方隨後提出引渡要求，指控其「隱瞞華為和伊朗的業務往來」、「對滙豐銀行欺詐」，以規避美國對伊朗的制裁。卑詩省高等法院5月21日表示，將在27日就孟晚舟案的「雙重犯罪」問題做出裁決，即美國指控孟晚舟「對銀行欺詐」的罪行是否在加拿大也構成犯罪。

孟晚舟的律師認為，在加方官員批准開始引渡程序時，加拿大並沒有對伊朗進行制裁，這意味着孟晚舟的被捕不符合「雙重犯罪」的法律標準。如果加拿大法官裁定該案的「雙重犯罪」不成立，孟晚舟將獲釋。如果法官認為孟的「雙重犯罪」成立，將觸發新一輪法律程序，而上訴可能會使這一過程延長數年。

加拿大《環球郵報》26日稱，孟晚舟案的判決將影響加中關係的走向。中國外交部發言人趙立堅26日在記者會上表示：「中方在孟晚舟事件上的立場是一貫的、明確的。美加兩國濫用其雙邊引渡條約，對中國公民任意採取強制措施，嚴重侵犯中國公民的合法權益，這是一起嚴重的政治事件。中國政府維護中國公民正當合法權益的決心堅定不移。加方應當切實糾正錯誤，立即釋放孟晚舟女士，並確保她平安回到中國，以免中加關係持續受到損害。」

有媒體追問，「倘若加拿大法院做出對孟晚舟不利裁決，中方是否會採取報復措施？」對此，趙立堅回應稱，「我不回答假設性問題。」