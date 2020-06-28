新冠肺炎｜荷里活將拍中國抗疫電影　中國網民：不遺餘力抹黑別人

新冠肺炎（COVID-19）疫情目前仍在全球蔓延。消息稱，荷里活正着手拍攝一部反映疫情在中國爆發最初幾周的電影，此舉引起社會輿論高度關注。

電影的情節涉及中國醫生如何應對未知的致命病毒。圖為疫情爆發初期，中國採取了嚴格的疫情防控措施。（新華社）

據《華爾街日報》6月27日報道，荷里活公司SK Global Entertainment已着手製作一部新電影，該電影的情節將圍繞新冠病毒在中國傳播前幾周以及醫生如何應對未知的致命病毒。

美國著名編劇蘭道夫（Charles Randolph）表示：「該病毒如何從蝙蝠洞中落到武漢，這是一個我們不會很快就能解決的問題。這將更像是一部醫療劇，而不是關於瘟疫的驚悚片。」蘭道夫表示，希望2021年初開始在中國拍攝這部電影，但這需要當局的許可。蘭道夫還指出，他想專注於中國醫生和護士如何試圖應對神秘疾病。目前，該公司沒有透露計劃拍攝的這部電影將耗資多少。

此事報道後，立即引發中國網民的不滿。有網友表示，「你們拍攝你們自己國家是如何散播疫情，且無能控制疫情不香嗎？」更有網友表示，「自己國家一團糟，還要不遺餘力的抹黑別人。」

值得注意的是，美國總統國家安全事務助理奧布萊恩（Robert O'Brien）曾在5月24日參加美國兩檔政論節目時發表言論，他指責北京今年年初向世衛組織提供虛假信息，最終釀成的疫情大流行「奪走了很多很多很多美國人的生命」，並說中國會和切爾諾貝爾一同被寫入歷史。 ​

《切爾諾貝爾：傷心的兒童》播出後，一些聲音指美國在內容上對前蘇聯的隔膜甚至偏見展現的極盡描摹。（《切爾諾貝爾：傷心的兒童》劇照）

切爾諾貝爾核事故是發生在前蘇聯統治下烏克蘭境內切爾諾貝爾核電站的核子反應堆事故。2019年，美國拍了一部有關切爾諾貝爾核事故的電視劇《切爾諾貝爾：傷心的兒童》（Chernobyl）。該片播出後，一些聲音指美國在內容上對前蘇聯的隔膜甚至偏見展現的極盡描摹。但也有聲音指，美國人對蘇聯也許有隔膜，但還是寫得好，有紀錄片的金屬般的質感，突發災難和人禍本就糾纏不清。