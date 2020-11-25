民調指歐洲民眾普遍對華看法消極　瑞典比例最高英國惡化最嚴重

新冠肺炎疫情下，2020年9月和10月，捷克帕拉茨基大學（Palacký University Olomouc）在歐洲13個國家中開展了大規模關於中國的民意調查，並發表名為《新冠肺炎時代的歐洲輿情：歐洲大陸的差異與共識》的調查報告。 受訪的13個國家包括捷克、法國、德國、匈牙利、意大利、拉脫維亞、波蘭、俄羅斯、塞爾維亞、斯洛伐克、西班牙、瑞典和英國。 報告顯示，受訪國家民眾對中國的看法多為消極，有10個國家民眾對中國的消極看法明顯較積極看法多。

英國人對中國看法的惡化最為嚴重，有逾三分二的受訪者表示對中國的看法惡化。（中新社）

調查中，瑞典有60％的受訪者對中國持非常消極或消極看法，比例最高，僅12％的人對中國抱有積極的看法。此外，德國、法國、英國和捷克對中國普遍抱有消極看法。相反，俄羅斯和塞爾維亞受訪者對中國持最積極的看法，近60％的受訪者對中國持非常積極或積極看法。而歐盟唯一對中國持積極看法的國家是拉脫維亞，約43％的受訪者對中國持積極態度，而28％的受訪者對中國持消極態度。維謝格拉德集團四國（波蘭，匈牙利，斯洛伐克和捷克）受訪者普遍帶有消極情緒，但處於中間位置。

調查中提出「受訪者如何評價自己在過去三年中對中國看法的變化」，其中英國人對中國看法的惡化最為嚴重，有逾三分二的受訪者表示對中國的看法惡化，對中國的看法明顯惡化的國家還有瑞典、法國和德國。目前為止，塞爾維亞有近一半的受訪者發現他們對中國的看法有所改善。俄羅斯和拉脫維亞也有較多的受訪者指他們對中國的看法在改善而非惡化。

瑞典政府曾禁止華為設備用於國內5G網絡。（Reuters）

報告中顯示，中國在歐洲的軟實力非常有限，與歐盟、美國和俄羅斯相比，受訪者對中國的信任明顯較少，中國軟實力的局限性再次顯現出來。在大多數國家受訪者看來，歐盟和美國是迄今為止最值得信任的參與者。只有俄羅斯和塞爾維亞受訪者更信任中國，而不是歐盟和美國。

報告又指，在5G網絡建設方面，中國的公司是最不受歡迎的合作夥伴，尤其是在瑞典、捷克、英國、法國和德國。

（ifri）