｢廣東香水檸檬大王｣承包8000畝種植地　小檸檬如何做成大產業？

有那麼一種檸檬，因果形修長、大而無核，清甜無澀味，可以直接切片泡水，汁水香氣濃鬱，被稱為「香水檸檬」或「無核檸檬」。



有那麼一個人，因在廣東種植香水檸檬的面積超過8000畝，被業界尊稱為「廣東香水檸檬大王」，他就是廣東星浩農業科技有限公司（以下簡稱「星浩農業」）總經理許建雄。



然而，成為業內稱讚的廣東香水檸檬大王后，許建雄卻沒有就此止步的打算，而是計劃進一步將香水檸檬「吃幹榨淨」，這背後有何原因？



父子各司其職擴大種植規模

近日，羊城晚報全媒體記者來到廣東省江門市恩平市東成鎮星浩農業旗下的粵自然·香水檸檬種植基地進行走訪，距離種植園入口尚有數十米，就已經聞到了果園內飄出來的檸檬香氣。

據許建雄介紹，香氣濃鬱正是香水檸檬的最大特點。「香水檸檬無核無籽，利用價值高；此外，香水檸檬一年四季花果不斷，幾乎周年不斷收果；廣東這邊種植香水檸檬有天然的氣候和地理優勢……」說起香水檸檬的種種特徵，許建雄詳細闡述，似乎是一開始就押中了香水檸檬這塊寶。但其實，許建雄成為廣東香水檸檬大王，帶有一點偶然的成分。

在2009年建立農場進軍農業生產領域時，許建雄是跟朋友一起種植火龍果的。但是由於火龍果經濟效益較差，不得不轉型種植其他經濟作物。在大概8年前，許建雄自己嘗試著種植了幾百畝的香水檸檬，但當時市場對香水檸檬的需求並不是很大。

基地航拍圖 （羊城晚報）

不過，許建雄從海外留學歸來的兒子，目前擔任星浩農業市場總監的許俊彥卻對香水檸檬的市場潛力頗為看好。許俊彥認為，當前消費者日益關注自身健康，相對于高糖油膩的食物，低糖清爽的飲食將會成為新的消費熱點。「香水檸檬香氣清新且無核，利用價值高，非常適合用來製作手打檸檬茶。」許俊彥說。

果然，三年多前，隨著檸檬茶飲市場的異軍突起，香水檸檬突然成了「香餑餑」，價格也跟著水漲船高。

據許建雄介紹，2022年，由於供不應求，香水檸檬的收購價最高曾達到40多元一斤。「這就是為何市場上的香水檸檬茶飲動輒20多元一杯，因為成本就擺在那了。」許建雄笑稱。

看到香水檸檬大熱這個商機之後，許建雄和許俊彥父子聯手，各司其職，一邊積極拓展市場，一邊借助之前的種植經驗，通過成立種植合作社等途徑，迅速擴大了種植規模。據悉，目前星浩農業在廣州、江門、湛江、梅州、惠州等地擁有28個香水檸檬種植基地，總種植面積超過8000畝。從產量上來看，目前星浩農業香水檸檬每畝的年產量是1500公斤至2500公斤，每月供應量可達數萬公斤，保守估計一年產量約12000噸，遠銷華東、華南、華北等地區，為知名茶飲品牌、餐飲連鎖店、超市等提供穩定貨源。

「全中國，甚至全世界要採購香水檸檬，大多要來廣東。就目前來說，我們公司是廣東最早開始種植香水檸檬，並且種植面積最大的農業公司。同時我們向全中國的茶飲店供貨，基本上講得出名字的我們都有供貨。」許建雄自豪地表示，這也是他獲得「廣東香水檸檬大王」稱號的由來。

香水檸檬（羊城晚報）

下一步發展方向將是深加工

成為廣東香水檸檬大王，並不意味著許建雄可以就此高枕無憂。相反，隨著各地香水檸檬種植面積的不斷加大，檸檬鮮果的出售價格也在逐漸下滑。

記者查詢發現，目前廣西、雲南等地都有香水檸檬的種植基地。記者查詢天眼查數據發現，名稱帶有「香水檸檬」或者經營範圍包括香水檸檬的種植、加工和銷售的相關農業和製造業企業就有241家，註冊地主要分佈在廣東、雲南、福建、廣西、海南等省份。

以雲南為例，在2023年12月17日舉辦的第二屆中國香水檸檬產業高質量發展巍山論壇上，中國科學院昆明植物研究所研究員許建初介紹，昆明植物研究所提出建設「十萬畝標準化種植基地，百億級香水檸檬產業鏈」的檸檬穀計劃。由此可見，全國各地的香水檸檬產業也在快速發展中。

許建雄透露，目前香水檸檬的收購價已經從最高峰的40多元一斤下降到10元一斤左右，「現在的收購價仍有利可圖，但不排除價格仍有繼續下跌的可能性」。

談到香水檸檬的下一步發展方向，許建雄認為深加工是必然的發展趨勢。「香水檸檬可以說全身都是寶，檸檬果肉、檸檬汁、檸檬皮等均可變為深加工產品。目前我們已經和多家公司共同研發了十幾種深加工產品，如香水檸檬酒、香水檸檬糖漿、鹹檸檬、冰糖檸檬等。」許建雄表示，目前其用於深加工的香水檸檬占年產量的30%，未來希望提高到50%。

據悉，星浩農業正在投資建設粵自然大健康產業園，擬建設檸檬深加工產業基地，研發、生產和銷售檸檬油、檸檬酒、檸檬果汁等產品，配套智能水肥一體化系統、全自動無人機噴藥系統，利用半自動色選檸檬中心、電商運營中心、液氮冷凍儲備倉等，形成香水檸檬「種、產、加、儲、銷」協調發展的產業格局。

在許俊彥的規劃裡，除了繼續發展香水檸檬的深加工，星浩農業還計劃發動更多當地農戶種植香水檸檬，從而帶領農民增收致富，助力振興鄉村。同時，星浩農業也打算拓展海外市場，讓「廣東香水檸檬」成為像法國檸檬一樣的世界知名品牌。

帶動近千人在家門口就業

值得注意的是，粵自然·香水檸檬種植基地所在的當地政府部門，也有意識地將檸檬產業「做大做強」。

據廣東省江門市恩平市東成鎮黨委委員、副鎮長吳俊達介紹，東成鎮以星浩農業作為龍頭企業，積極引導當地農戶以「企業+農戶+金融」和「農墾公司+企業+金融」的發展新模式，示範帶動周邊種植戶參與種植特色「香水檸檬」產品。

「上述舉措既解決了當地居民家門口就業的問題，帶動其致富增收，又增加村集體的收入來源，可實現聯農帶農共同致富。」吳俊達說。

恩平市目前也瞄準機遇，聚焦實施「百千萬工程」，大力支持香水檸檬產業發展。恩平市農業農村局副局長張洪溢告訴記者，恩平積極引導企業自主創新延伸產業鏈，開發了檸檬鮮榨汁、檸檬凍幹片、冰糖檸檬膏、檸檬果酒、檸檬香薰、即食檸檬片、檸檬紅茶等深加工產品，引進了計劃投資額1億元的粵自然香水檸檬深加工+物流+電商運營中心項目。同時，註冊了「單檸」「粵自然」「學穀」等商標。

據介紹，目前恩平市香水檸檬種植面積超1330公頃（19950畝），年產量4萬噸，年產值近8億元，每年有超30萬株優質種苗銷往肇慶、湛江、陽江等地區，輻射帶動香水檸檬產業產值約3億元。

許建雄告訴記者，香水檸檬每百畝的種植面積需要5個人打理，據此測算，整個恩平的香水檸檬產業帶動了近千人在家門口就業。