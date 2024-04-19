女學生患心臟病請假仍被要求做早操死亡？傳校方恐嚇學生不得宣揚

近日，吉林一專科學校被曝「女生跑操心臟病發身亡」事件。校方表示，事發時輔導員「現場查看情況並採取急救措施」，並對外澄清不存在請假及不批准等情事，唯網上現流傳出一段學校錄音，一名校方輔導員在班上對學生們進行威脅和恐嚇，禁止消息外傳。



內媒《南方都市報》報道，吉林省教育廳4月18日發布通報，指吉林省白城醫學高等專科學校女學生趙秭浚12日在校早操時，因心臟病發作暈倒在操場，後於14日搶救無效死亡。

通報確認趙秭浚患有先天性心臟病，據學校要求，學生因病不能出操可以免出，但該學生作為學生幹部經常在早操時協助老師點名。12日女生倒地後，輔導員「現場查看情況並採取急救措施」。至於網傳該校輔導員宋鑫在趙秭浚死亡過程中存在過錯，引發網民關注。吉林省教育廳聯合相關部門成立專門調查組。

報道稱，經調取事發現場監控錄影、醫院接診記錄和急診病歷，與相關師生談話取證核實，確認事發經過：4月12日6時25分26秒，趙秭浚從寢室出來前往早操集合地點，6時28分45秒，早操尚未開始時突然倒地。6時28分56秒，宋鑫現場查看情況並採取急救措施，隨即給該校醫學技術學院副書記、學生父親分別致電報告情況，期間唐姓學生同步撥打120。6時35分28秒，急救車趕到現場展開急救，6時39分30秒，將其抬上車運往白城中心醫院，6時42分左右，趕到醫院與急診交接展開搶救。4月14日3時52分，趙秭浚經搶救無效死亡。

官方透過查閱該校學生免體能測試申請檔案等資料，確認趙秭浚患有先天性心臟病。該生分別於2023年9月、2024年4月向學校提交了診斷書和《免予執行國家學生體質健康標準申請表》，申請體能測試免試，宋鑫和學院副書記分別審簽同意。

據了解，《白城醫學高等專科學校早操方案》明確要求，學生因病不能出操的可以免出。趙秭浚符合免出早操條件，但作為學生幹部，經常在早操環節協助老師組織同學點名等事宜。該校早操內容主要包括八段錦、走步、做操等形式，趙秭浚也參與其中。

然而，儘管校方通報事發時，輔導員「現場查看情況並採取急救措施」，但內地網上流傳趙秭浚因先天心臟病有意請假時，遭到輔導員拒絕，並刁難稱是假裝有心臟病，同時，輔導員事發時並未及時採取施救措施，延誤了搶救時機，導致趙秭浚死亡。

另有說法以該校學生消息來源透露，救護車來的時候，趙秭浚已經沒有呼吸 9 分鐘，且現場都是學醫的，但老師不讓學生們對她進行心臟復甦。

消息並稱，趙秭浚家屬知道憾事後，前往學校維權，卻被警察搶走遺像。學校甚至將責任推給學生熬夜，計劃賠償 10 萬人民幣了事。同時，網上流傳一段錄音，內容涉及一名輔導員在班上對學生們進行「教育」，威脅和恐嚇，稱校方以開除和不發畢業證要挾學生禁止事件細節外傳。

針對網傳情事不止，吉林省教育廳已聯合相關部門成立專門調查組。