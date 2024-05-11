投資近1700萬公園使用不到5個月就拆除　官方：用地性質不符合

江蘇蘇州常熟市東南街道湖東村村民近日反映，當地早前投資近1700萬元人民幣打造一個公園，原本環境清幽，居民們也挺滿意，可建成使用不到5個月就被拆掉，相當惋惜。對此，官方回應指，是因為用地性質不符合，工程因為涉嫌違規用地，導致不得不拆除。



被拆除的公園是2023年湖東村湖東新村「千村美居」工程整治中的一個配套項目，面積有近50畝地。該項目主要包括村莊周邊停車位和綠化改造，並增設景觀以及欄桿等相關配套設施。建設總投資約為1690萬元人民幣。今年初，公園正式對外開放。

村民們表示，該處位置本來搞得非常好的，小孩晚上可以出來玩玩，草坪也都鋪得好好，還有健身道設施、夜景景色燈等。可是4月28號，這個剛剛建成不久的公園突然被發現用圍擋圍了起來，隨後更被拆除。

內媒周四（9日）實地走訪發現，公園的影子依稀可辨，可是景觀橋只能孤零零地橫跨在空蕩蕩的景觀河上，殘存的健身步道也成了斷頭路。對於公園變成如今的樣子，村民們都覺得可惜及浪費，「這樣子不知道他們是有錢了，真的有錢了」。

對此，常熟市東南街道湖東村委會工作人員解釋，是因為用地性質不符合，審批時調的是早期的土地信息，督查出來調查的也是老早以前的信息，後來發現對不上了，只能恢復耕地。不過對於項目在用地手續不合規下仍能草率上馬、自然資源和規劃部門卻沒能及時制止等一系列問題，則還有待進一步釐清。