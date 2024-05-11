開車能延壽？創維汽車指惡意拼湊　創始人曾稱車內午休治好高血壓

創維汽車創始人黃宏生日前在公開場合發言稱，創維汽車有助於養生，他在創維汽車內午休，在不吃藥的情況下，連高血壓都恢復正常了，引起熱議。周六（11日），創維汽車表示，網上有關「創維汽車創始人稱開創維汽車能治病還能延壽」的言論屬於斷章取義。



創維汽車在官方微博發布說明稱，近期，公司注意到網絡上出現了有關「創維汽車創始人稱開創維汽車能治病還能延壽」的言論。該網傳信息屬於斷章取義、惡意拼湊，嚴重誤導公眾，與公司一貫倡導的健康科技不符，也與黃宏生公開分享內容不符。

創維汽車又指，獨創的健康3.0系統支持主動健康監測和主動睡眠促進等技術，確有實時評估生命體征、改善睡眠質量等作用。但關於健康科技的外宣口徑僅止於此，從無「治病」、「延壽」等表述。

創維汽車官方發布說明。（微博）

至於黃宏生的分享，是以個人親身經歷出發，闡述創維汽車尤其是健康3.0系統為其個人健康帶來的正向作用，如符合醫學常識的「深度睡眠可提升免疫力」等，且黃宏生從未表示個人相關經歷具有普適性。

創維汽車最後表示，互聯網不是法外之地，已與相關部門取得聯繫，並將採取相應的必要行動。

此前，黃宏生公開表示，過去十年，他雷打不動地每天去車內午睡，在沒有吃任何一顆藥下，高血壓從180多恢復到正常，且呼吸道感染也治好了，這些年沒有發過燒，免疫力提高，連習慣性腹瀉的問題也消除。

黃宏生公開分享健康感悟引熱議。（中新經緯）

影片顯示，黃宏生身後的大屏幕上，寫着：「從80年代一起創業的制造業群體裏，超過60%已經離開了這個世界，遠比九死一生還恐怖，我幸運的是高血壓緩解、呼吸道疾病改善、習慣性腹瀉消除。因此我的感悟就是，深度睡眠。每天在創維汽車上午休半小時，下午和晚上各種各樣的繁忙會議活動都能應對自如。這13年來做電動汽車，把我的亞健康都調整好了。」

事實上，這並非黃宏生首次談及養生問題，他還曾稱「要為車主提供深度睡眠與深度養生，讓每一個車主實現百歲人生」、「如果你存在着亞健康、睡眠不好、過度疲勞，你可以嘗試著創維汽車給你帶來健康的身體，穩定的事業，另外還可以實現百歲人生」等言論，引發熱議。

周四（9日），創維汽車工作人員曾表示，不同配置的創維汽車功能不一，不能保證都有黃宏生所講述的實際效果，其介紹汽車時所說的是個人的體驗，「可能黃總他確實有這樣的感受」。他強調，疾病的恢復與個人的生活作息、飲食、環境有關，創維汽車沒有「保健品」功能，但有促進深度睡眠的模式，客戶可根據需求理性購買。