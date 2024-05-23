多人飲奶茶後心悸入院　店家:或對茶多酚過敏　原來一杯≈8罐紅牛?

內地連鎖茶飲品牌「霸王茶姬」（CHAGEE）近日推出新產品「萬里木蘭」奶茶，但有多人反映飲用後出現心慌心悸等不適症狀。

5月22日，霸王茶姬客服表示，該款新產品採用紅茶茶底，可能顧客是對茶多酚過敏。如有不適症狀請立即暫停飲用，並建議到醫院檢查。



據多名網民反映，飲用「萬里木蘭」奶茶後出現心慌，還有網民的心率達到105次/分。有人表示，飲用「萬里木蘭」後出現心悸疼痛，連夜去醫院測心電圖，「因為本身體質不好貧血，喝完濃茶反應比較強烈」。

另有人稱，中午喝完「萬里木蘭」，到下午開始心慌手抖、呼吸困難腹瀉，去醫院檢查結果顯示並細菌感染，懷疑是過敏導致。

霸王茶姬門店工作人員表示，這款新產品的茶味濃度比較高，有顧客喝濃茶後會出現失眠、亢奮等症狀，「正常來說過一段時間就會沒事了」。另有工作人員稱，「萬里木蘭」成分沒有問題，含量標準，顧客有不適症狀可能是對紅茶底過敏。

據霸王茶姬公開的產品成分表，「萬里木蘭」的茶多酚含量為62.3mg/100ml，咖啡因含量為31.8mg/100ml。一杯中杯470ml的「萬里木蘭」飲品咖啡因含量超140mg，接近兩份濃縮咖啡的咖啡因含量。

值得一提的是，早在今年2月，有網民發文稱飲用霸王茶姬一款鮮奶茶後失眠，引起熱議，不少人都留言訴說喝完奶茶甚至水果茶都導致失眠。

近幾年，市場上充斥了各式各樣的網紅奶茶，但值得注意的是，奶茶的咖啡因含量可能比咖啡更高。

2017年，上海市消費者協會曾抽查市面上的奶茶，檢測結果發現，27個奶茶店的51個奶茶品種中都含有大量咖啡因。所有樣本中，每杯的咖啡因含量平均為270mg，其中最高的為480mg，基本相當於4杯咖啡，或者8罐紅牛。

喝一杯奶茶等於喝8罐紅牛。（視覺中國）

據悉，中杯美式咖啡（Caffè Americano）的咖啡因含量僅為108mg；一罐紅牛中咖啡因含量僅為50mg。

2019年，深圳市光明區消費者委員會檢測了10個品牌的珍珠奶茶，結果發現所有奶茶均被檢出含有咖啡因，平均含量為258mg。其中，咖啡因含量最高為522mg，相當於10罐紅牛。

據介紹，每克茶葉中的咖啡因含量約20毫克，最高能達40毫克，泡茶時咖啡因會從茶葉溶到水中。由於市售的奶茶是採用濃縮茶粉，所以咖啡因含量通常更高。