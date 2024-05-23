騰訊投資2億發起｢碳尋計劃｣推動低碳技術　助力實現《巴黎協定》

騰訊於2023年3月發起「碳尋計劃」，以推進下一代低碳技術發展，計劃將在未來三年內提供2億元人民幣的催化資金，支持前沿技術走向規模化應用。

2024年5月23日，騰訊公布「碳尋計劃」第一期終選名單，從 300 多個申請到30個入圍項目，最終包括浙江大學、北京科技大學等在內的13個項目脫穎而出，將獲得騰訊所提供共計億元人民幣的資金和資源支持。



據悉，「碳尋計劃」聚焦前沿科技，推動氣候科技創新，體現騰訊近年來在應對氣候變化方面持續發力，積極實踐其推動可持續社會價值創新的承諾。

「碳尋計劃」第一期聚焦碳捕集、利用和封存（CCUS）以及基於技術的碳去除。這些解決方案各有所長，既能促進鋼鐵、水泥等難減排行業的綠色轉型，消除對化石燃料的持續依賴，又能減少工業化歷程中積累的碳排放。

秉持「科技向善」的使命願景，騰訊與志同道合的產業夥伴一同發起了碳尋計劃，旨在幫助這些前沿技術實現從實驗室或早期初創階段到規模化應用的飛躍。最終目標是借助技術促進實現《巴黎協定》的目標，即到2030年減排45%，到2050年實現淨零排放。

騰訊可持續社會價值副總裁、碳中和實驗室負責人許浩博士表示：「技術創新助力我們加速實現碳中和。我們希望『碳尋計劃』能夠促進前沿技術的發展，對社會各界產生積極影響，並為更可持續的未來夯實基礎。」

香港理工大學講座教授、「碳尋計劃」專家委員會聯席主席嚴晉躍稱：「要為綠色經濟鋪平道路，我們必須支持前沿低碳技術的發展。太陽能和風能行業都是在萌芽階段得到扶持的，CCUS和基於技術的碳去除等新興解決方案也需要我們的早期支持。」

「碳尋計劃」評審委員會由院士專家、產業夥伴以及投資夥伴共同組成，開放以下三大創新賽道：試點支持賽道：面向科研院所、大學和實驗室，為前沿氣候變化解決方案尋找應用場景；初創孵化賽道：加速孵化具備商業化潛力的氣候科技初創企業；能力建設賽道：支持基礎能力構建，推動行業發展。

第一期終選項目包括試點支持賽道的四個項目、初創孵化賽道的六個項目和能力建設賽道的三個項目。這些項目探索創新解決方案，例如利用鋼渣直接從高爐廢氣中捕集二氧化碳並進行儲存，通過電化學反應或微生物等工具將二氧化碳轉化為綠色航空燃料和有價值的化學品，以及採用全新方法直接從大氣中捕集二氧化碳，目標是將成本降至每噸150美元以內。

騰訊「碳尋計劃」第一期終選名單。

此外，騰訊正在與清華大學合作研究全面的測量、報告和核查（MRV）體系，用於準確核實技術減碳進程。除了獲得資金和諮詢支持外，其中幾個項目還將有機會與「碳尋計劃」的產業合作夥伴合作，在現實環境中測試他們的研究。

基於項目首期的成功經驗，騰訊計劃最快今年晚些時候在全球範圍內啟動「碳尋計劃」二期，繼續發掘萌芽中的開創性氣候技術。