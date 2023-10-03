黃金周｜內地興｢碳中和｣婚禮　節能減排又慳錢　網：禮金也可免？

內地黃金周期間迎來一波結婚喜事熱潮，有網民分享「國慶八天收七份請柬」的經歷，不過也有婚禮掀起「碳中和」潮流，不被慣常形式裹挾，節能減排還可慳錢，引發網民熱議。有網民認為是節能環保好方式，也有網民認為無法接受，更有網民認為既然婚禮宴席可以「低碳」，是否人情禮金也可「低碳」免除？



據內媒《中新財經》介紹，所謂「碳中和婚禮」，指的是人和事物在婚禮過程中直接或間接產生的二氧化碳等溫室氣體排放總量，能通過植樹造林、節能減排等形式，以抵消自身產生的二氧化碳或溫室氣體排放量，實現正負抵消的中和狀態，達到相對「零排放」。

環保行業從業者林浩（化名）經過妻子同意後，就為二人的婚禮設計成「碳中和」形式。比如，婚慶場地選用綠地草坪、婚禮花束在儀式結束後歸還花店、婚慶用品能夠循環利用、婚宴食品以素食為主，結婚請柬採用電子請柬代替，接親車換為電動車等。

內地興｢碳中和｣婚禮，節能減排又慳錢。（示意圖 / vcg）

林浩表示，他們主要從交通工具、婚禮場地、婚禮用品、住宿、餐飲、廢棄物處理六個方面減少碳排放。在餐食方面，他們本打算採用全素宴，但擔心賓客感覺被怠慢，最終保留了部分肉類，盡量減少了牛肉和羊肉食品。

在婚禮費用方面，李浩表示，碳中和婚禮可以節約一些不必要的成本，如交通費、裝飾費用等。在綜合多方面數據，疊加排放因子參數後，林浩將核算出的婚禮總碳排放量，進行了購碳抵消。同時，經過精心設計，整場婚禮產生的二氧化碳當量不到5噸。

碳中和婚禮成為內地婚禮的新興模式。（示意圖 / vcg）

報道介紹，近年來，隨著生活方式的變化，越來越多的年輕人不再願意被形式主義裹挾。主打低碳簡約、沒有過度裝飾和繁瑣流程的「碳中和婚禮」引起了人們的註意。不過，讓人眼前一亮的同時，也有人提出靈魂拷問：「參加碳中和婚禮，還需要隨份子嗎？」

ESG規劃師、香港庫瓦有限公司創始人林忠澤受訪時表示，舉辦一場碳中和婚禮，需要在減排動作或計劃的基礎上，再購買配額用於碳抵消。但對於不少民眾來說，並不了解碳排放的相關理念和計算過程，因此在接受的過程中，還需要一定時間。林忠澤同時表示，應將碳中和的相關概念生活化、落地化、形象化。比如大眾可能對「碳中和」並不理解，但如果用「低碳環保」的表達方式來解釋，就容易理解很多。

碳中和（carbon neutrality），是指國家、企業、產品、活動或個人在一定時間內直接或間接產生的二氧化碳排放總量，通過使用低碳能源取代化石燃料、植樹造林、節能減排等形式，以抵消自身產生的二氧化碳排放量，實現正負抵消，達到相對「零排放」。