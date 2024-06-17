硬幣大小能高速移動　內地多功能機械昆蟲曝光　設計靈感來自曱甴

據《央視新聞》，北京航空航天大學歷時15年，成功研發了一款微尺寸仿生機械人——「昆蟲」，其設計靈感則來源於蟑螂，有望用於助力災後搜救、大型機械設備和基礎設施損傷檢測等。



形似蟑螂的仿生機械人。（央視新聞）

昆蟲機械人在砂石中穿梭。（央視新聞）

這隻在一堆石塊之間穿梭自如的「昆蟲」，是北京航空航天大學團隊歷時15年，自主研發的微尺寸仿生機械人。

據北京航空航天大學能源與動力工程學院博士詹文成介紹，因為蟑螂受到人的擾動之後，會「嗖」一下蹦出去，從仿生角度來説，蟑螂是一種性能很優越的昆蟲。團隊以此為靈感，研發了「昆蟲」這樣一種快速移動的機械人，這要得益於微型動力技術的新突破。

機械人設計靈感來自蟑螂。（央視新聞）

微尺寸仿生機械人。（央視新聞)

這款機器人的體積僅有硬幣大小，但移動速度卻能達到每秒45厘米，與蟑螂的速度相當。在不負載電池時，「昆蟲」機械人的重量約為200毫克，約相當於40多根頭髮絲，同相似體積的昆蟲幾乎一致。

憑藉微小的身軀，「昆蟲」機械人能挑戰多種環境的考驗，目前「昆蟲」已完成求救信號採集驗證，可以模擬災後搜救的場景。在香港和內地均有利用過機械犬參與搜救或進行巡查。未來「昆蟲」還有望於助力大型機械設備和基礎設施損傷檢測等，如進入航空發動機內部，完成機器內部環境的檢測工作，或是進入管道檢測。

機器人的體積僅有硬幣大小。（央視新聞）

機械人進入航空發動機內部檢測。（央視新聞）

目前，科研人員正在為「昆蟲」機械人的自主運動方案進行規劃設計，當它遇到障礙時能夠自己判斷之後做一些動作。