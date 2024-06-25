內蒙古5口滅門案　嫌犯疑遭被害人欺壓　網民：老實人被逼急了

據「央廣網」報道，6月18日凌晨，內蒙古呼和浩特一地發生一宗重大刑事案件，一家5口全遭到殺害；警方18日晚間發布通告，已對43歲的嫌犯霍文常發出懸賞通告，懸賞3萬尋兇。



據了解，當地警方更警告村民，窩藏包庇嫌犯將被追究法律責任。不過，內地網絡上卻有不少人聲援嫌犯，更有自稱當地村民的網民，稱霍文是一個老實人「他不喝酒，不打牌，也不打架」，是因為被對方（被害者）霸佔土地多年，又拿不到租金，受不了長期以來的欺壓，才會失控犯案。」



事發於內蒙古呼和浩特市土默特左旗察素齊鎮二十家村，6月18日晚當地5人被害。當地警方稱，村民霍文常有重大犯案嫌疑，案發後潛逃。

6月18日晚間，當地警方發布懸賞通告顯示，犯罪嫌疑人霍文常，男，43歲，身高165公分左右，體重75公斤左右，中等體態。

通告稱，為迅速逮捕犯罪嫌疑人，向廣大民眾徵集情報線索，提供重要線索公安機關直接抓獲犯罪嫌疑人的，獎勵人民幣3萬元；對隱瞞不報，窩藏包庇犯罪嫌疑人的，公安機關將依法追究法律責任。

村民驚訝嫌犯殺人 網民聲援嫌犯：老實人被逼急了

令人意外的是，懸賞發出之後，卻有不少人在網路上聲援霍文常，稱他是「老實人被逼急了，殺了村霸一家人」，亦有自稱是同村村民稱，「我們相鄰3公里，這人平時挺和善的，屬於要回自己東西未果，還被欺辱挨打，逼急了」，有網民爆料，「霍文常與對方家族有土地糾紛，雖然贏了官司，但多年來都沒有拿到賠償，對方長期霸佔他的土地，又不給租金，一直欺壓他，才導致他失控犯案。」

內媒採訪事發村落的村民阿姨，她表示，霍文常是家中獨子，43歲至今未婚，霍文常的母親在他很小的時候就離世，平時他和70多歲的父親住在村裡。

阿姨表示，在她的印象中，霍文常小時候和其他孩子玩耍，不怎麼欺負別的小孩，長大之後，霍文常曾外出打工，近段時間才回到村子裡，有時候在村裡碰面，霍文常還會跟她打招呼。

阿姨還說，如果不是看到懸賞的訊息，她根本想像不到霍文常會成為嫌犯，「他不喝酒，不打牌，也不打架。」

另外，也有村民透露，被殺害的5口人是比霍文常年紀稍長的牛姓一家，在該起案件中，49歲左右的牛姓男子和他的父母、叔叔、叔母都被殺害。不過當時牛姓男子的老婆也在家，村民表示因為牛男的老婆平日對霍文常較好也從未欺負過他，霍文常並未殺害她。

關於這起案件的起因，村民也推測可能與土地糾紛有關。不過，十二村胡姓村幹部婉拒了採訪。土默特左旗相關工作人員則表示，目前案件正在由當地警方調查中，尚未有確切的定論，需等待調查結果。

網民點睇：

村霸霸佔了他的田地，他去告狀也贏了，但是一直沒強制執行，所以他等於還是拿不回自己的耕地，一怒之下殺了村霸全家，這就是前因後果，這人死刑或者自殺沒有別的出路了，但不能算是壞人。

想到賈樟柯的電影《天注定》。

秦暉老師說過 ，我們的社會矛盾一旦爆發，那真是像《紅樓夢》裡說的：人人都像烏眼雞，恨不得你吃我了我，我吃了你

農村最大的仇恨之一，就是與土地有關的……而且這種仇恨可能誕生其他仇恨。而且年限也可能追溯到往前20年。說到底，政治似乎不存在於農村，更不用說法律。

