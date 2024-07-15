29歲丈夫確診漸凍症　妻子拒離婚更賣樓治病　河北醫院求診慘受騙

内媒《紅星新聞》報道，2023年，29歲的四川男子郭明確診患上肌萎縮側索硬化症，俗稱「漸凍症」。患病後，他不想拖累家人，向妻子楊虹提出離婚，但被楊虹斷然拒絕。為了給丈夫治病，她賣掉了老家的婚房和店舖，楊虹表示，她不會放棄一絲希望。



楊虹在喂丈夫郭明吃飯。（影片截圖）

楊虹和丈夫郭明合影。（紅星新聞）

據《紅星新聞》報道，楊虹和丈夫郭明都是四川涼山人，4年前經家人介紹，兩人相親認識。2020年，兩人攜手走進婚姻殿堂。在夫妻倆的共同努力下，他們貸款買了一套新房，在西昌開了一家奶茶店。

丈夫郭明與妻子楊虹拍照。（紅星新聞）

2023年，郭明發現身體出現了異常，起初他以為是身體太累了，休息下就好了，但情況卻愈發嚴重。

當時，楊虹勸郭明到醫院檢查，但被他拒絕。「那時，我們貸了20萬（人民幣）創業，想到看病要花錢，他就不願意去。」隨著病情加重，在楊虹再三勸說下，郭明終於同意到醫院做檢查，在四川大學華西醫院做了基因檢測，被確診為肌萎縮側索硬化，又稱漸凍症。

郭明在醫院治療。（影片截圖）

賣婚房治病：人比房子更重要

楊虹以前從沒聽說過「漸凍症」，後來才聼醫生説這個病很嚴重，是治不好的。

得知病情後郭明一時難以接受，情緒十分低落，「我父親也是這樣的症狀，從發現到去世才一年的時間。」郭明說，自己很可能像父親一樣，多次有過不想活的想法。在妻子的開導鼓勵下，他的心態才逐漸好起來。

郭明在打針。（影片截圖）

不過，郭明仍不想拖累家人，向楊虹提出了離婚，「我不要房子，全部都留給你。」楊虹斷然拒絕，「想都別想，我不可能丟下你！」

在楊虹看來，人比房子更重要。為了給丈夫治病，楊虹賣掉了老家的房子，這是她和丈夫的婚房。「賣老家的婚房和門面下了很大的決心，我不想讓自己的人生留下遺憾。」楊虹表示，她不會放棄丈夫。

疑求醫被騙 關注蔡磊消息希望漸凍症被攻克

短短一年，郭明病情加重，只能靠牆坐著，走路需要攙扶，有時吃飯都要妻子餵。楊虹指，他們每天都會關注「漸凍人」蔡磊及其團隊研究的最新消息，「他（蔡磊）一直在與漸凍症抗爭，讓很多『漸凍人』看到了希望，我們也希望這種罕見病被攻克。」

蔡磊在片中談及自己近期身體狀況。（影片截圖）

因華西醫院讓他們回家吃藥治療，近日楊虹又帶丈夫到了河北一家醫院，但她發影片表示自己被騙，未得到檢查報告。同時，她也想提醒病友，「這個病還無法治癒，不要盲目求醫，以免上當受騙。」

「我最擔心的就是他可能不能陪我到老。」楊虹盼望著醫學進步，「漸凍症」能夠被攻克，「如果醫治的錢不夠，就把西昌的房子也賣了。」說起心願，她還想帶著丈夫到處走走，去聽聽大海的聲音，去看看遼闊的草原。